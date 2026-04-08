“L’ultima spiaggia” di Lucio Luca presentato da Ohana

Con il libro “L’ultima spiaggia” di Lucio Luca, vice caporedattore di Repubblica, la rassegna letteraria Libri nel Bosco continua sabato 11 aprile, alle 19, da Ohana, in via del Martin Pescatore 4, Infernetto (Roma). I misteri dietro la morte di due carabinieri, uccisi nella caserma di Alcamo Marina (Trapani), verranno analizzati attraverso il difficile contesto degli anni ‘70 e un immenso lavoro di ricostruzione giornalistica dell’autore.
Dialogheranno con lo scrittore Federica Angeli, giornalista, e Lavinia di Ohana.
La rassegna non finisce qui. Gli altri appuntamenti, alle 19, sono:
-Venerdì 17 aprile, “Cibi falsi” di Stefania Ruggeri, ricercatrice e nutrizionista
-Venerdì 24 aprile, “Gesù si è fatto un selfie” di Antonio Passaro, portavoce UIL
-Sabato 9 maggio, “L’omicidio di Piersanti Mattarella” di Miguel Gotor
-Sabato 16 maggio, “La notte della ninna nanna” di Federica Angeli, giornalista
Per partecipare è obbligatorio prenotare a numero 065413561 o all’email noiamanodisarmata@gmail.com