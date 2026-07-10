Sospese le repliche estive di Report. Cosa c’entrano le repliche con le indagini in corso? 

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Ed ora Corsini, direttore approfondimento Rai, annuncia sospensione cautelativa per le repliche estive di Report. Uno scherzo? Ennesima battuta mal riuscita? Seguirà rettifica?

Cosa c’entrano le repliche con le indagini in corso?

Sino a prova contraria Ranucci ha avuto la scorta dopo lunghi accertamenti e per una situazione ritenuta pericolosa e grave dagli inquirenti.

Sotto accusa sono esecutori e mandanti, Ranucci non è l’imputato, ma il potenziale bersaglio.

Contro chi e cosa si cautela la Rai?

Perché mai decidono di sopprimere le repliche estive, che pure garantiscono alti ascolti?

Per usare una espressione andreottiana, a pensar male si fa peccato, ma spesso si arriva alla verità.

Non sarà che in quelle inchieste si toccano di temi sgraditi ai padrini di Telemeloni, a partire dalle inchieste su via D’Amelio e non solo?

Siamo sicuri che non debba essere soppresso qualsiasi riferimento al delitto Mattarella, alla strage di Bologna, agli intrecci tra mafia, servizi corrotti e neofascisti?

Il 19 luglio, anniversario di via d’Amelio, dovrebbe andare in onda in replica la puntata dello scorso 24 maggio sulle “Piste nere”. Di recente un filone dichiarato per l’ennesima volta non compatibile da alcuni esponenti di FdI. E la puntata non andrà in onda, secondo le ultime decisioni dei vertici Rai. Un piccolo passo per non far ricordare al pubblico quanto emerso su quelle piste Nere. E quindi sulla “Matrice”.

Si vuole cautelare la Rai o gli amici degli amici?Quando i fratelli e le sorelle di Italia invocano una commissione di inchiesta Rai contro Report, non ritorna l’eterna minaccia di sempre contro le inchieste di Report?

Non odiano solo Ranucci, ma l’intera squadra.

Si invoca una commissione dopo aver soppresso la vigilanza perché gli oppositori non vogliono votare la candidata della destra?

Alla vigilia delle legge elettorale truffa, nel pieno della compravendita dei quotidiani più importanti, si vogliono colpire e imbavagliare le ultime trasmissioni non allineate.

Report è un problema sulla via della riconferma della maggioranza di governo, perché non tace su nulla e su nessuno. Non possono lasciarlo procedere, neanche in replica.

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