Giornalismo sotto attacco in Italia

E chiamala se vuoi repressione

Articoli
Vincenzo Vita
0 0

L’attacco a Report, con l’abolizione delle puntate estive -in cui tra l’altro si metteva in evidenza il ruolo dei neofascisti nell’omicidio di Paolo Borsellino-, segna un salto di qualità nelle e delle politiche maccartiste e repressive. La Rai è, al solito, un avamposto in cui si fanno le sperimentazioni. La destra ha con l’attacco a Sigfrido Ranucci e a Report dato il colpo di inizio della tremenda campagna elettorale che ormai è ampiamente in corso. Telemeloni e controllo dei dati personali, profilazione dell’elettorato, connivenza con le Big Tech. Una miscela orribile pericolosa. Si chiarisca la vicenda Lavitola, ma non ci si fermi al dito. Mentre la Luna si colora di nero. Il campo progressista deve fare un netto salto di qualità, senza limitarsi a recitare un po’ di slogan. Questa volta non faranno prigionieri. La legge elettorale in discussione è lì a spiegarcelo. Svegliamoci

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

In

Related Post

Sospese le repliche estive di Report. Cosa c’entrano le repliche con le indagini in corso? 

Giuseppe Giulietti

“Sospensione repliche Report decisione profondamente sbagliata”. Le note di Bartoli, Di Trapani, Verini, Usigrai, dei consiglieri di opposizione Rai…)

Redazione

Giuseppe Graviano al bivio: ora potrebbe decidere di collaborare con la giustizia

Davide Mattiello

Spogliata l’edicola che ricordava Mario Paciolla, dopo la targa e il murale imbrattato, nuova offesa al ricordo del cooperante ucciso in Colombia

Désirée Klain

Almirante a Bologna in un video a Palazzo d’Accursio per ricordare il padre di Galeazzo Bignami, dimenticando che lì vi fu la prima strage fascista

Loris Mazzetti

10 luglio 1976. A cinquant’anni dal disastro di Seveso

Daniele Biacchessi
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.