Giornalismo sotto attacco in Italia

La redazione di Report: “pesantemente attaccati, stasera guardate la replica su Raiplay e testimoniatelo sui social”

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Redazione
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La redazione di Report ha ribadito la sua contrarieta’ alla decisione della Rai di sospendere le repliche estive della trasmissione e ha invitato il suo pubblico ad andare su RaiPlay stasera alle 21,15 per guardare sul link bit.ly/RivediReport_pontemorandi l’inchiesta che sarebbe dovuta andare in onda. “Poi fatevi una foto davanti allo schermo (o dello schermo) e pubblicatela sui social, taggandoci e usando l’hashtag #giulemanidareport”, ha scritto la redazione. “Report e’ anche il suo pubblico”, hanno ricordato i giornalisti, e’ “un patrimonio da difendere: una garanzia di liberta’ di informazione che riguarda tutti”. “La memoria delle nostre inchieste non si sospende per decreto aziendale, e una squadra di giornalisti sotto attacco non e’ sola quando il pubblico le sta accanto”.

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