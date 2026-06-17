Giornalismo sotto attacco in Italia

Legge elettorale. Il 30 giugno maratona di interventi dei 160 costituzionalisti

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Redazione
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Martedi 30 giugno a Roma, al Teatro de’ Servi, via del Mortaro 22, il gruppo Costituzione&Democrazia con la Fondazione Demo e la collaborazione di Articolo21 e altre associazioni, organizza una maratona di interventi dei 160 docenti di diritto costituzionale e pubblico che hanno presentato un documento sui punti incostituzionali della legge elettorale che il governo in quelle ore presentera’ in parlamento. I giuristi saranno intervistati da giornalisti di varie testate che si alterneranno dalle 15 alle 18. Diretta streaming sul canale Youtube Articolo21. Tutti noi ci stiamo impegnando con l’unico obiettivo di salvaguardare la Costituzione e i diritti di tutti. Cerchiamo di essere tanti!

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