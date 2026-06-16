“Libri nel bosco” da Ohana. Sabato 20 giugno protagonista Giuliana Sgrena

Secondo appuntamento dell’edizione estiva di Libri nel Bosco, organizzata dall’associazione #Noi. Sabato 20 giugno, alle 19, nel bistrot antimafia Ohana, in via del Martin Pescatore 4, Infernetto (Roma), protagonista sarà la giornalista Giuliana Sgrena e il suo libro “Me la sono andata a cercare”.