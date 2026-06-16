Giornalismo sotto attacco in Italia

“Libri nel bosco” da Ohana. Sabato 20 giugno protagonista Giuliana Sgrena

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Redazione
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Secondo appuntamento dell’edizione estiva di Libri nel Bosco, organizzata dall’associazione #Noi. Sabato 20 giugno, alle 19, nel bistrot antimafia Ohana, in via del Martin Pescatore 4, Infernetto (Roma), protagonista sarà la giornalista Giuliana Sgrena e il suo libro “Me la sono andata a cercare”.

L’inviata, sequestrata per un mese nel 2005 da un gruppo armato iracheno della resistenza contro l’occupazione statunitense, ripercorrerà esperienze, rischi e interrogativi che accompagnano chi sceglie di raccontare la guerra sul campo. La sua testimonianza restituisce il senso profondo del giornalismo come strumento di comprensione e responsabilità. 

Insieme a lei dialogheranno la giornalista Federica Angeli e Sasha di Ohana.

Gli altri incontri, sempre alle 19, sono:

-Sabato 27 giugno – “Il diavolo nel palazzo” di Alessandro Maurizi, scrittore 

-Sabato 4 luglio – “Anna K. Il romanzo della straordinaria vita di Anna Kuliscioff” di Tiziana Ferrario, giornalista

-Venerdì 17 luglio – “Invincibili” di Nello Trocchia, giornalista 

-Sabato 25 luglio – “Dove non mi hai portata” di Maria Grazia Calandrone, poetessa 

-Venerdì 31 luglio – “Le dirimpettaie” di Serena Bortone, giornalista

Venerdì 11 settembre – “Operazione lupo” di Rita Mattei, giornalista

-Venerdì 25 settembre – “Lo specchio d’ambra” di Sara Ferraro, architetta e scrittrice

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