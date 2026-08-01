Onde per Giulio. Giornata per Giulio Regeni domenica 2 agosto

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Dal 2016 Onde Mediterranee è dedicato a Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e assassinato in Egitto. Elemento fondante del Festival, infatti, la Giornata per Giulio – attesa per domenica 2 agosto – è organizzata, grazie al coordinamento di Marina Tuni, assieme ai genitori di Giulio e all’’avvocata Alessandra Ballerini, in collaborazione con il Comune di Gradisca d’Isonzo, quello di Fiumicello Villa Vicentina, il collettivo Giulio Siamo Noi, il Governo dei Giovani di Fiumicello e Articolo 21.

Una giornata in cui Gradisca d’Isonzo si veste di giallo per ricordare e sostenere con diverse iniziative la battaglia per la giustizia della famiglia Regeni.

Dalle ore 16.30 alle 17.30, Paola Deffendi e Claudio Regeni saranno presenti a Casa Maccari per condurre una visita guidata alla mostra “Giulio continua a fare cose. Il Popolo Giallo: una storia collettiva”.

Dalle ore 18.00 è in programma il flash mob “10 anni in giallo: un’onda d’urto!”, accompagnato dal brano “Ten Years in Yellow” eseguita dal vivo dei GreenTea inFusion e dal coro di voci bianche Audite Nova di Staranzano.

A seguire, l’incontro “Facciamo cose per Giulio… e facciamo il punto sul processo”, con Paola Deffendi, Claudio Regeni, Alessandra Ballerini, Beppe Giulietti di Articolo 21, Daniela Schifani Corfini Lucchetta Presidente della Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin e altri ospiti presso il Nuovo Teatro Comunale.

Un pomeriggio lungo di riflessione, testimonianza e partecipazione, che si inserisce in un percorso che, dal 2016, ha visto alternarsi sul palco di Onde Mediterranee personalità del mondo della cultura, del giornalismo e dello spettacolo: da Erri De Luca ad Ascanio Celestini, da Marco Paolini a tanti altri che hanno scelto di affiancare la famiglia Regeni nella richiesta di Verità e Giustizia. Perché Giulio continua a fare cose. E perché, finché ci sarà una comunità capace di non voltare la faccia e di continuare a esserci, la sua storia non potrà essere archiviata.

Tutte le iniziative sono a cura della giornalista Marina Tuni.

Ingresso libero, prenotazione consigliata su Eventbrite.

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