Giornalismo sotto attacco in Italia

Strage di Bologna: la lunga catena di depistaggi non ha fermato la ricerca della verità e della giustizia 

Articoli
Daniele Biacchessi
0 0

L’inchiesta sulla strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 (85 morti, oltre 200 feriti), è stata caratterizzata da una lunga serie di depistaggi, occultamento delle prove, deviazioni delle indagini, in linea con tutto quello accaduto per tutte le altri stragi della cosiddetta “strategia della tensione” dal 1969 (piazza Fontana e le bombe precedenti), alla stazione di Bologna.

 
Gli allarmi rimasti inascoltati.

Una strage “annunciata” più volte, ben prima del 2 agosto 1980. Il primo allarme è contenuto in un documento acquisito dalla Corte d’Assise di Bologna intitolato “Situazione mensile del terrorismo – giugno 1980”. È il rapporto riservato dei servizi segreti, secondo cui la lotta armata di sinistra si trova in difficoltà a causa dei pentimenti, mentre si rafforzano le attività dei gruppi neofascisti. Viene segnalata in primis “la particolare pericolosità del terrorismo di destra che può realizzare imprese terroristiche imprevedibili con alta potenzialità distruttiva e destabilizzante”. Il rapporto anticipa di qualche settimana l’attentato del 30 luglio 1980, ore 1,55, davanti all’ingresso secondario di Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, ad opera della destra eversiva: un ordigno viene piazzato in una fiat 132, sul posto vengono rinvenuti un tubo di piombo riempito di esplosivo e una tanica con otto chili del cosiddetto Anfo utilizzato nelle cave. Nessuna vittima, ma l’avvertimento contro le istituzioni è fin troppo evidente.
Il secondo allarme è costituito dalle dichiarazioni di un detenuto per reati comuni al giudice di sorveglianza, nel carcere di Padova. Il 10 luglio 1980, Luigi Presilio Vettore spiega al magistrato che è imminente un gravissimo attentato da parte di un gruppo estremista di destra. Lo stesso gruppo gli propone di partecipare a un successivo attentato contro il giudice di Treviso Giancarlo Stiz, impegnato in indagini connesse a quelle sulla strage di Piazza Fontana. La fonte di Vettore è il neofascista Roberto Rinani, inserito nella cellula eversiva di Massimiliano Fachini.
Il terzo allarme sta scritto nel rapporto del colonnello Amos Spiazzi al sisde che preannuncia azioni eclatanti della destra eversiva. Verso la metà di luglio del 1980, Spiazzi viene incaricato dal sisde di indagare sui neofascisti. Così si reca a Roma e incontra Francesco Mangiameli detto “Ciccio”, uno dei suoi informatori. Durante una passeggiata sul Lungotevere, Mangiameli confida a Spiazzi che dopo l’omicidio del giudice Mario Amato, Francesca Mambro e Valerio Fioravanti brindano a ostriche e Champagne. Sostiene che i due neofascisti abbiano conquistato la leadership dei nar, proprio grazie alle loro gesta criminali. Anticipa il progetto di uccidere il giudice Giancarlo Stiz. Infine Mangiameli rivela di essere stato incaricato da Stefano Delle Chiaie di reperire armi ed esplosivo e che per i primi di  agosto è previsto un attentato di “enormi proporzioni”. Il 31 luglio 1980, il colonnello Spiazzi deposita la sua relazione al sisde, tutta incentrata sulle affermazioni di Mangiameli. Poi rilascia un’intervista a  Pino Nicotri del settimanale «L’Espresso» in cui annuncia la strategia terroristica. Spiazzi non rivela la fonte, solo il suo soprannome di “Ciccio”. L’intervista viene pubblicata il 24 agosto 1980, tre settimane dopo la strage.  Il 9 settembre 1980, a Tor dei Cenci, Roma, Francesca Mambro, Valerio e Cristiano Fioravanti, aiutati da Giorgio Vale e Dario Mariani, uccidono Francesco Mangiameli detto “Ciccio” e lanciano il suo corpo zavorrato in un bacino artificiale.

 
Le prime deviazioni.
Per tutto il 2 agosto 1980, le autorità mettono in dubbio la natura dolosa dell’esplosione. Ipotizzano cause fortuite, come lo scoppio delle tubature del gas e della caldaia del ristorante Cigar. Nella piazza davanti alla stazione funzionari dei servizi segreti civili e militari indirizzano i giornalisti verso le cause dell’incidente. È stata una caldaia, dicono, ma sotto il bar-ristorante nella sala d’aspetto la caldaia è perfettamente funzionante, e le centinaia di testimonianze raccolte in quelle ore, da giornalisti e poliziotti, svelano in breve tempo il trucco. Si verifica dunque la prima intromissione degli apparati dello Stato. Negli anni delle inchieste su Bologna, i servizi compiono un numero notevole di depistaggi come provato in sede giudiziaria.
Il 3 agosto 1980, durante una conferenza stampa a Bologna, il presidente del Consiglio Francesco Cossiga ammette che in stazione è stata provocata “una deflagrazione dolosa”, un grave attentato del quale non si conoscono i motivi. E il giorno dopo risponde nell’aula del Senato alle decine di interrogazioni di maggioranza e opposizione.

” Gli accertamenti tecnici tendono comunque ad accertare: la natura chimica della sostanza esplosiva attraverso l’esame dei residui e la relativa capacità distruttiva, elementi questi che potranno essere chiariti solo con delicate indagini strumentali di laboratorio non certo eseguibili in brevissimo tempo; la natura del congegno…” 

 
Il ruolo del sismi, della Loggia P2, dell’Ufficio Affari riservati del Viminale.
La magistratura di Bologna e di Roma si muove sulla pista interna, in particolare quella neofascista, già oggetto delle inchieste del giudice romano Mario Amato, ucciso da Gilberto Cavallini e Luigi Ciavardini dei Nuclei Armati Rivoluzionari, il 23 giugno 1980, gli stessi ritenuti poi responsabili dell’eccidio della stazione.
Mentre i magistrati bolognesi individuano il filo nero che sta dietro alla strage, scattano puntuali i depistaggi dei servizi segreti. Il sismi, guidato dal generale Giuseppe Santovito e dai vice Pietro Musumeci e Giuseppe Belmonte, sommerge gli Uffici Giudiziari di Bologna di note informative inventate che allargano il campo delle indagini. Il terrorista di destra Marco Affatigato viene coinvolto dai servizi segreti nelle stragi di Ustica e di Bologna.  Il 1° settembre ’80, il notiziario dell’Agenzia Repubblica, diffonde un articolo sulle inchieste in corso a Bologna. L’autore offre ai lettori un giudizio negativo sugli arresti. Passano quindici giorni e il giornalista Andrea Barberi pubblica sul settimanale «Panorama» un pezzo dal titolo La grande ragnatela. Si ipotizzano collegamenti internazionali del terrorismo. Barberi sembra convinto: sono stati accertati legami tra il fane, “Federazione di azione Europea”, e l’agente Paul Durand, protagonista di un viaggio in Italia nei giorni prima della strage. Tutte balle, grossolane, pure invenzioni. Lando Dell’Amico è il direttore dell’Agenzia Repubblica, collegato al prefetto Francesco Umberto D’Amato, responsabile dell’Ufficio Affari Riservati del Ministero dell’Interno, una delle centrali di tutte le operazioni dei servizi segreti.
Francesco Pazienza, faccendiere legato ai servizi segreti vicini alla P2 di Licio Gelli, accompagna Barberi a Palazzo Baracchini. Lo presenta al generale Giuseppe Santovito, allora a capo del sismi. Il giornalista può dunque esaminare due fascicoli riservati relativi a collegamenti internazionali nella strage di Bologna. La stessa pista che Licio Gelli suggerisce, dopo un incontro con Elio Cioppa, funzionario di Pubblica Sicurezza in servizio al sisde: 
 
“Avete sbagliato tutto… i veri autori della strage di Bologna devono essere ricercati in campo internazionale…”.
Anni dopo, i Tribunali di Bologna e Roma accerteranno che Pazienza, Gelli e Santovito, sono gli ispiratori della falsa pista. Santovito, a seguito della fuga di notizie, viene incriminato. Musumeci accerta, a suo modo, le responsabilità della fuga di notizie, ma nessuna indagine viene fatta. Secondo un modello collaudato nasce l’ipotesi degli attentatori che vengono da molto lontano.  
Il 4 settembre 1980, il giudice di Bologna Luigi Persico afferma che la strage del 2 agosto è nata in primavera a Roma, negli ambienti della destra eversiva. Il 21 settembre 1980 l’inchiesta sulla strage passa dalla Procura all’Ufficio Istruzione con due giorni di anticipo rispetto a quanto prevede la legge. A novembre, il Presidente del Tribunale Lo Cigno comunica agli avvocati di parte civile le condizioni di impotenza operativa della magistratura bolognese. Lo Cigno informa il Ministro di Grazia e Giustizia della situazione a Bologna: la mancanza di quattro giudici e di personale ausiliario, catalogatori, computer. 
La pista libanese.

Il generale Giulio Grassini, capo del sisde dal 1977 e iscritto alla loggia massonica P2 di Gelli, avalla la pista libanese del terrorismo italo-tedesco, ma precisa che i nominativi italiani sono camuffati in lingua straniera e che non c’è la possibilità di ottenere un elenco. Compare sul «Corriere del Ticino» un’intervista a Abu Ayad, dirigente dell’olp: riferisce informazioni sull’esistenza di campi di addestramento per stranieri nei pressi di Aqura, nella zona est di Beirut. Ayad afferma che in questi campi operano gruppi di italiani e tedeschi il cui responsabile è un certo Hoffman. Per l’esponente palestinese i due gruppi hanno discusso una strategia per restaurare il nazifascismo nei loro Paesi attraverso attacchi frontali contro le istituzioni e che i fascisti italiani avevano dato inizio alle loro operazioni con un attentato a Bologna. Durante l’interrogatorio del 5 luglio 1985, il colonnello dei servizi Stefano Giovannone ammetterà che il sismi è consapevole dell’inconsistenza della pista libanese.  

 
Il depistaggio sul treno Taranto-Milano.

Il 13 gennaio 1981 avviene l’operazione più inquietante e grave. Una valigia viene intercettata in uno scompartimento di seconda classe dell’espresso 514 Taranto-Milano. Il contenuto richiama un attentato non riuscito. La valigia viene aperta dagli uomini della digos: c’è un mitra Mab, costruito dalla Beretta nel 1943 per l’esercito tedesco  con due caricatori pieni. L’arma ha il calcio di legno segato, sostituito da un altro di metallo e la canna mozzata. Il mitra proviene dal deposito di armi della Banda della Magliana scoperto al Ministero della Sanità. Il giudice di Bologna Leonardo Grassi sostiene che sia stato prelevato da Massimo Carminati, uomo di collegamento tra i nar e la Banda della Magliana, e consegnato nelle mani dei graduati del sismi, Pietro Musumeci e Giuseppe Belmonte. Nella valigia ci sono otto lattine per generi alimentari, riempite ciascuna con 6/7 etti di sostanze esplosive, innescate con capsule detonanti in alluminio e micce a lenta combustione. Il risultato delle indagini rivela che si tratta di due qualità di materiale esplodente. Polvere da sparo fabbricata per usi civili: “stabilizzata” con un solfato e ottenuta con polveri di recupero, ricavate dallo scaricamento di munizioni. Le perizie chimiche accertano che una parte dell’esplosivo con solfato di bario, utilizzato alla stazione di Bologna il 2 agosto 1980 è compatibile con la polvere da recupero ritrovata pochi mesi dopo sul treno Taranto-Milano.    Per il grave depistaggio sul treno Taranto-Milano però la giustizia non giunge a una condanna definitiva. Il 9 giugno 2000 la Corte d’Assise di Bologna condanna Massimo Carminati a 9 anni di reclusione, 4 anni e 6 mesi per Federigo Mannucci Benincasa, ex direttore del sismi di Firenze, e Ivano Bongiovanni, delinquente comune legato alla destra extraparlamentare. Nel 2001 la Corte d’Appello assolve Carminati e Mannucci Benincasa, dichiara inammissibile l’appello di Bongiovanni. Il 30 gennaio 2003 la Cassazione conferma le due assoluzioni.

 
La pista spagnola.
Nasce la pista spagnola, accreditata dal sisde con una sintesi di un appunto recapitato al giudice istruttore di Bologna il 27 luglio 1981. Si fa riferimento a un articolo de «Il Resto del Carlino» nel quale si avanza l’ipotesi che l’attentato del 3 ottobre 1980 alla sinagoga parigina di Rue Copernico sarebbe stato preparato ed eseguito da un  gruppo di estremisti di destra spagnoli in contatto con gli autori della strage di Bologna. Le innumerevoli azioni dei servizi segreti distolgono l’attenzione dalle inchieste e dalle piste nere. Provocano ritardi ma, nel corso del tempo, non compromettono l’esito delle indagini. 
 
I familiari delle vittime e dei feriti vengono pedinati.
Ogni tentativo di intromissione da parte degli apparati dello Stato, corrisponde la puntuale azione dell’Associazione dei familiari delle vittime e dei feriti.  Ecco perché l’allora presidente dell’Associazione Torquato Secci viene pedinato, seguito in modo sfacciato, alla luce del sole. All’Ufficio del Comune di Bologna, si presentano sovente due signori, ben vestiti. Chiedono notizie, documenti. Un giorno, Torquato si avvicina e gli chiede le generalità. Nessuna difficoltà, nessun silenzio. Sono Luigi Ippolito e Osvaldo Landini, poliziotti di Roma. Raccolgono informazioni sui familiari, stilano rapporti riservati, li spediscono ai loro superiori. Non si cercano i veri colpevoli della strage ma, loro, i poliziotti, annotano invece ogni spostamento delle vittime. L’Associazione scrive al Presidente Sandro Pertini. Il fatto è troppo grave. Pertini non risponde ufficialmente, ma i due funzionari della Digos vengono di fatto allontanati.
La loggia di Montecarlo.

Estate 1982. Da un carcere della Svizzera, chiede di parlare Elio Ciolini, agente del sac, i servizi segreti civili francesi. Dice di conoscere i colpevoli della strage di Bologna. Ciolini accusa della strage di Bologna alcuni esponenti della destra, tra cui Delle Chiaie, Danet e Fiebelkon. Gli ordini, secondo l’agente, vengono da Licio Gelli e dalla loggia di Montecarlo.   La pista che porta a Montecarlo si prolunga fino al 1984 e impegna i magistrati in una difficile opera di verifica della sua testimonianza che porta via tempo prezioso.


La pista palestinese.
L’ultimo tentativo di depistaggio, in ordine di tempo, è venuto dalla Commissione parlamentare Mitrokhin dove, pur di scagionare fascisti e piduisti e non arrivare ai mandanti, si è tentato, ancora una volta, di avallare un’inesistente pista internazionale secondo la quale, l’attentato del 2 agosto 1980, sarebbe opera di terroristi vicini a Carlos. Novembre 2005. La procura di Bologna apre un nuovo fascicolo d’indagine. La nuova inchiesta prende le mosse dalla cosiddetta pista mediorientale e dagli atti della commissione Mitrokhin, dalle cui carte emergerebbe la presenza a Bologna il 1° agosto del 1980 del militante tedesco esperto di esplosivi Thomas Kram, del gruppo “Cellule Rivoluzionarie”, il braccio destro del terrorista internazionale Carlos “lo Sciacallo” detenuto in Francia dal 1994.Il 31 luglio 2014, la procura di Bologna chiede l’archiviazione per Thomas Kram, l’ex militante delle Cellule rivoluzionarie indagato insieme a Margot Frohlich, per la strage di Bologna, nell’ambito della pista palestinese. I pm scrivono nella richiesta di archiviazione che la presenza di Kram, “esperto di esplosivi”, a Bologna, il 2 agosto 1980, è “incomprensibile” e “ingiustificata” e “alimenta un grumo di sospetto” ma “quel solo sorprendente fatto non è tuttavia sufficiente in assenza di altri elementi”  10 febbraio 2015. Il gip Bruno Giangiacomo archivia le posizioni di Kram e Frohlich, accogliendo la richiesta del pm Enrico Cieri. Le piste alternative come quella palestinese spariscono di scena per fare posto solo alla verità provata.  .  

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

In

Related Post

Ceuta, crisi migratoria o guerra ibrida?

Ettore Siniscalchi

2 agosto 1980. Strage della Stazione di Bologna. Alla vigilia della ricorrenza, come al solito, emerge la pista palestinese per difendere i neofascisti esecutori materiali

Loris Mazzetti

Non sarà questa destra a spiantare Bologna

Roberto Bertoni

Lotta, lotta, lotta, non smetter di lottare

Vincenzo Vita

Media Freedom Act. Il richiamo di Mattarella non rimanga senza risposta

Giuseppe Giulietti

Così la Rai rinuncia a far valere il Media Freedom Act

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.