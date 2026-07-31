Strage di Bologna: la lunga catena di depistaggi non ha fermato la ricerca della verità e della giustizia 

Le prime deviazioni.

Per tutto il 2 agosto 1980, le autorità mettono in dubbio la natura dolosa dell’esplosione. Ipotizzano cause fortuite, come lo scoppio delle tubature del gas e della caldaia del ristorante Cigar. Nella piazza davanti alla stazione funzionari dei servizi segreti civili e militari indirizzano i giornalisti verso le cause dell’incidente. È stata una caldaia, dicono, ma sotto il bar-ristorante nella sala d’aspetto la caldaia è perfettamente funzionante, e le centinaia di testimonianze raccolte in quelle ore, da giornalisti e poliziotti, svelano in breve tempo il trucco. Si verifica dunque la prima intromissione degli apparati dello Stato. Negli anni delle inchieste su Bologna, i servizi compiono un numero notevole di depistaggi come provato in sede giudiziaria.

Il 3 agosto 1980, durante una conferenza stampa a Bologna, il presidente del Consiglio Francesco Cossiga ammette che in stazione è stata provocata “una deflagrazione dolosa”, un grave attentato del quale non si conoscono i motivi. E il giorno dopo risponde nell’aula del Senato alle decine di interrogazioni di maggioranza e opposizione.





” Gli accertamenti tecnici tendono comunque ad accertare: la natura chimica della sostanza esplosiva attraverso l’esame dei residui e la relativa capacità distruttiva, elementi questi che potranno essere chiariti solo con delicate indagini strumentali di laboratorio non certo eseguibili in brevissimo tempo; la natura del congegno…” Il ruolo del sismi, della Loggia P2, dell’Ufficio Affari riservati del Viminale. La magistratura di Bologna e di Roma si muove sulla pista interna, in particolare quella neofascista, già oggetto delle inchieste del giudice romano Mario Amato, ucciso da Gilberto Cavallini e Luigi Ciavardini dei Nuclei Armati Rivoluzionari, il 23 giugno 1980, gli stessi ritenuti poi responsabili dell’eccidio della stazione. Mentre i magistrati bolognesi individuano il filo nero che sta dietro alla strage, scattano puntuali i depistaggi dei servizi segreti. Il sismi, guidato dal generale Giuseppe Santovito e dai vice Pietro Musumeci e Giuseppe Belmonte, sommerge gli Uffici Giudiziari di Bologna di note informative inventate che allargano il campo delle indagini. Il terrorista di destra Marco Affatigato viene coinvolto dai servizi segreti nelle stragi di Ustica e di Bologna. Il 1° settembre ’80, il notiziario dell’Agenzia Repubblica, diffonde un articolo sulle inchieste in corso a Bologna. L’autore offre ai lettori un giudizio negativo sugli arresti. Passano quindici giorni e il giornalista Andrea Barberi pubblica sul settimanale «Panorama» un pezzo dal titolo La grande ragnatela. Si ipotizzano collegamenti internazionali del terrorismo. Barberi sembra convinto: sono stati accertati legami tra il fane, “Federazione di azione Europea”, e l’agente Paul Durand, protagonista di un viaggio in Italia nei giorni prima della strage. Tutte balle, grossolane, pure invenzioni. Lando Dell’Amico è il direttore dell’Agenzia Repubblica, collegato al prefetto Francesco Umberto D’Amato, responsabile dell’Ufficio Affari Riservati del Ministero dell’Interno, una delle centrali di tutte le operazioni dei servizi segreti. Francesco Pazienza, faccendiere legato ai servizi segreti vicini alla P2 di Licio Gelli, accompagna Barberi a Palazzo Baracchini. Lo presenta al generale Giuseppe Santovito, allora a capo del sismi. Il giornalista può dunque esaminare due fascicoli riservati relativi a collegamenti internazionali nella strage di Bologna. La stessa pista che Licio Gelli suggerisce, dopo un incontro con Elio Cioppa, funzionario di Pubblica Sicurezza in servizio al sisde: “Avete sbagliato tutto… i veri autori della strage di Bologna devono essere ricercati in campo internazionale…”. Anni dopo, i Tribunali di Bologna e Roma accerteranno che Pazienza, Gelli e Santovito, sono gli ispiratori della falsa pista. Santovito, a seguito della fuga di notizie, viene incriminato. Musumeci accerta, a suo modo, le responsabilità della fuga di notizie, ma nessuna indagine viene fatta. Secondo un modello collaudato nasce l’ipotesi degli attentatori che vengono da molto lontano. Il 4 settembre 1980, il giudice di Bologna Luigi Persico afferma che la strage del 2 agosto è nata in primavera a Roma, negli ambienti della destra eversiva. Il 21 settembre 1980 l’inchiesta sulla strage passa dalla Procura all’Ufficio Istruzione con due giorni di anticipo rispetto a quanto prevede la legge. A novembre, il Presidente del Tribunale Lo Cigno comunica agli avvocati di parte civile le condizioni di impotenza operativa della magistratura bolognese. Lo Cigno informa il Ministro di Grazia e Giustizia della situazione a Bologna: la mancanza di quattro giudici e di personale ausiliario, catalogatori, computer. La pista libanese. Il generale Giulio Grassini, capo del sisde dal 1977 e iscritto alla loggia massonica P2 di Gelli, avalla la pista libanese del terrorismo italo-tedesco, ma precisa che i nominativi italiani sono camuffati in lingua straniera e che non c’è la possibilità di ottenere un elenco. Compare sul «Corriere del Ticino» un’intervista a Abu Ayad, dirigente dell’olp: riferisce informazioni sull’esistenza di campi di addestramento per stranieri nei pressi di Aqura, nella zona est di Beirut. Ayad afferma che in questi campi operano gruppi di italiani e tedeschi il cui responsabile è un certo Hoffman. Per l’esponente palestinese i due gruppi hanno discusso una strategia per restaurare il nazifascismo nei loro Paesi attraverso attacchi frontali contro le istituzioni e che i fascisti italiani avevano dato inizio alle loro operazioni con un attentato a Bologna. Durante l’interrogatorio del 5 luglio 1985, il colonnello dei servizi Stefano Giovannone ammetterà che il sismi è consapevole dell’inconsistenza della pista libanese.

Il depistaggio sul treno Taranto-Milano.

Il 13 gennaio 1981 avviene l’operazione più inquietante e grave. Una valigia viene intercettata in uno scompartimento di seconda classe dell’espresso 514 Taranto-Milano. Il contenuto richiama un attentato non riuscito. La valigia viene aperta dagli uomini della digos: c’è un mitra Mab, costruito dalla Beretta nel 1943 per l’esercito tedesco con due caricatori pieni. L’arma ha il calcio di legno segato, sostituito da un altro di metallo e la canna mozzata. Il mitra proviene dal deposito di armi della Banda della Magliana scoperto al Ministero della Sanità. Il giudice di Bologna Leonardo Grassi sostiene che sia stato prelevato da Massimo Carminati, uomo di collegamento tra i nar e la Banda della Magliana, e consegnato nelle mani dei graduati del sismi, Pietro Musumeci e Giuseppe Belmonte. Nella valigia ci sono otto lattine per generi alimentari, riempite ciascuna con 6/7 etti di sostanze esplosive, innescate con capsule detonanti in alluminio e micce a lenta combustione. Il risultato delle indagini rivela che si tratta di due qualità di materiale esplodente. Polvere da sparo fabbricata per usi civili: “stabilizzata” con un solfato e ottenuta con polveri di recupero, ricavate dallo scaricamento di munizioni. Le perizie chimiche accertano che una parte dell’esplosivo con solfato di bario, utilizzato alla stazione di Bologna il 2 agosto 1980 è compatibile con la polvere da recupero ritrovata pochi mesi dopo sul treno Taranto-Milano. Per il grave depistaggio sul treno Taranto-Milano però la giustizia non giunge a una condanna definitiva. Il 9 giugno 2000 la Corte d’Assise di Bologna condanna Massimo Carminati a 9 anni di reclusione, 4 anni e 6 mesi per Federigo Mannucci Benincasa, ex direttore del sismi di Firenze, e Ivano Bongiovanni, delinquente comune legato alla destra extraparlamentare. Nel 2001 la Corte d’Appello assolve Carminati e Mannucci Benincasa, dichiara inammissibile l’appello di Bongiovanni. Il 30 gennaio 2003 la Cassazione conferma le due assoluzioni.