Lotta, lotta, lotta, non smetter di lottare

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Dopo le chiare parole del Presidente Mattarella durante la Cerimonia del Ventaglio sul ruolo del giornalismo, sul mancato recepimento del Regolamento europeo Media Freedom Act e sulla Commissione di Vigilanza, il minimo è fermare il percorso della proposta di riforma di maggioranza. Che blinda TeleMeloni governativa e prende a schiaffi l’EMFA. Si blocchi il tentativo di approvare a maggioranza un testo brutto e anticamera di una procedura di infrazione europea, come è stato deciso per l’Ungheria a Bruxelles. C’è qualche margine per un confronto democratico o il golpe bianco diventa definitivamente nero? Si può immaginare che le forze di opposizione si mobilitino con iniziative straordinarie?

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