Giornalismo sotto attacco in Italia

Rai: Natale (cda): da nuovi vice Rai Parlamento pessimo segnale, il lavoro quotidiano non conta

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“Almeno tre gradini della gerarchia  giornalistica scalati in un colpo solo. Le nuove vicedirezioni   annunciate oggi al CdA dalla direttrice di Rai Parlamento sono  accomunate da una caratteristica: fanno fare un poderoso salto in alto alle tre persone promosse, nello sconcerto di una redazione che vede disconosciuti percorsi di carriera interni e consolidati, legittime  aspettative, lunghi anni di esperienza sul campo. Non è in questione  la professionalità delle singole persone indicate. Il punto è il  pessimo segnale complessivo che viene dato, evidentemente con il  consenso del vertice aziendale: il segnale è che il lavoro quotidiano  non conta, perché altre logiche permettono di imboccare scorciatoie  ben più proficue. La Rai smentisce se stessa e le sue regole. Suonerà  non credibile il prossimo, immancabile appello al rigore di bilancio:  se sono consentiti salti del genere, evidentemente non ci sono  problemi di cassa”. Lo sottolinea, in una nota, il consigliere  d’amministrazione Roberto Natale.

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