L’Agi “rimuove” la giornalista sgradita alla Lega

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La giornalista che per l’Agenzia Agi da 16 anni segue la Lega, Federica Valenti, è stata improvvisamente spostata dal servizio politico agli esteri per aver raccontato retroscena sugli scontri tra Salvini e Zaia. Una “decisione assunta dalla direzione senza alcun confronto con il Comitato di redazione, che ha ripetutamente e invano chiesto un incontro per avere una spiegazione su una scelta che inspiegabile e contro gli interessi della stessa agenzia. – si legge nella nota della Fnsi – La vicenda pone ancora una volta la questione dei ‘fattori esterni’ che puntano a condizionare l’informazione”. La rimozione è stata decisa dalla direttrice Rita Lofano. Secondo fonti Agi, alla base ci sarebbero le lamentele dei vertici della Lega, arrivate direttamente a quelli di Eni, editore di Agi. “Sarebbe singolare scoprire che si viene spostati perché si danno delle notizie in esclusiva”, ha scritto il comitato di redazione dell’Agi.

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