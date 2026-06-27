La politica non è un selfie

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Certo la nostra premier non difetta di buone capacità di resilienza e di una robusta mascella politica (eredità storica?), in grado di incassare nel giro di poche ore gli sganassoni di Trump ed i calci negli stinchi del segretario generale della Nato Mark Rutte che ha rivelato quello che tutti sapevano: l’Italia base di partenza “logistica” degli aerei Usa in Iran. Forse la luna di miele con l’elettorato che la premiò volge al termine. Tante promesse mancate ed ora ci si è messo pure Vannacci che, come una talpa, scava per raccogliere (secondo i sondaggi) consensi tra i Fratelli d’Italia ed una Lega in panne, guidata da un Capitano che ormai appare un pugile suonato che rifiuta di abbandonare il ring: prima o poi sarà d’obbligo il lancio dell’asciugamano dei suoi secondi per fermarne il massacro politico. Da qui l’intenzione di Giorgia Meloni per anticipare il voto al prossimo aprile: un estremo tentativo per fermare l’emorragia di consensi. Per uscire dalle strettoie in cui l’ha messa Trump, l’occasione gli è stata offerta dal presidente francese Macron. Nel vertice in Costa Azzurra c’è stato uno scintillio di sorrisi per camuffare il grande freddo che li ha fino ad oggi divisi. La Meloni si è lasciata alle spalle le dichiarazioni del 2022 di una ministra francese che dichiarò di vigilare sullo stato di diritto in Italia e le polemiche successive. L’accordo con Macron è l’occasione per rilanciare la sua immagine dopo giorni bui. Quindi via con i selfie, la nuova arma della politica. Ma la politica non si fa con selfie. Gli accordi con la Francia non sono potabili per la Lega che oggi più che mai deve rilanciare i suoi slogan presso un elettorato in fuga. Ed allora via con i selfie, le faccette sorridenti invadono giornali e tv. Ma con i selfie non si va lontano: sono destinati a restare nella memoria dei nostri cellulari. Un po’ come riguardare le foto dei conoscenti di una estate finita troppo presto.

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