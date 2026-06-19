“Chiamata alle arti”. Il 21 giugno a Roma con Emergency e Ivan

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Domenica 21 giugno, dalle ore 11.00 alle 19.00, ai Fori Imperiali di Roma (angolo Via Cavour), EMERGENCY invita i cittadini all’iniziativa “Chiamata alle Arti – Lasciamo un segno contro la guerra”, realizzata in collaborazione con il poeta di strada ivan e ispirata al suo happening “La Grande Pagina Bianca” e con il patrocinio del Comune di Roma.

Si tratta di un’azione artistica collettiva gratuita e aperta a tutte e tutti. Un immenso telo bianco sarà disteso a terra e adulti e bambini potranno lasciare liberamente un segno, una parola, un disegno o un messaggio utilizzando pennelli, vernici e colori. L’obiettivo è trasformare una pagina bianca in una testimonianza condivisa del rifiuto della guerra e di adesione ai valori della pace.

L’iniziativa fa parte delle azioni della campagna R1PUD1A di EMERGENCY che ha coinvolto finora oltre 650 Comuni, 1.500 scuole, 300 cinema, teatri, festival nel chiedere il rispetto dell’Articolo 11 della Costituzione italiana, che afferma: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

“Di fronte ai conflitti che continuano a devastare intere comunità e a negare diritti fondamentali in numerose aree del mondo, ripudiare la guerra è sempre più urgente – commenta EMERGENCY -. Da Gaza al Sudan, fino all’Ucraina e all’Afghanistan, EMERGENCY è presente con i propri operatori umanitari per offrire cure gratuite e di qualità alle popolazioni colpite dalla guerra. In un contesto internazionale segnato dall’aumento delle spese militari e da un crescente dibattito sul riarmo e sul ripristino della leva militare, rinnoviamo il nostro impegno per la promozione di una cultura di pace e invitiamo le persone a sottoscrivere l’appello “Io obietto la guerra” per l’obiezione di coscienza sul sito www.ripudia.it , che in pochi giorni ha già superato le 80.000 firme”.

Durante la giornata sarà possibile, inoltre, prendere parte ai tanti appuntamenti di EMERGENCY ai Fori Imperiali di Roma, tra racconti e intrattenimento, rivolti a adulti e bambini. A partire dalle ore 11:00 e per tutto il giorno, ci sarà il laboratorio Puzzle dei diritti, per bambini dagli 8 ai 10 anni a cura dell’Ufficio Scuola di EMERGENCY per riflettere, attraverso la costruzione di un puzzle, sul tema dei diritti che sono indivisibili e interdipendenti. Alle ore 17:00 ancora un’attività rivolta ai bambini dai 3 agli 8 anni, Uniti si diventa grandi, a cura di Informadarte: un laboratorio ispirato dal celebre libro “Guizzino” di Leo Lionni per raccontare, attraverso il disegno, il passaggio dalla paura alla forza collettiva. Alle ore 17:30, è in programma Corpi in ascolto, a cura di Giada Vardanega, una pratica di Hatha Yoga dedicata al respiro consapevole e al movimento armonioso del corpo, mentre alle ore 15:00, Color for peace, per lasciarsi ritrarre in una caricatura o in un’illustrazione originale del fumettista Marco Garaffo. Volti, parole e pensieri prenderanno forma in piccoli disegni dedicati alla pace, ai diritti e alla convivenza.

Attraverso la partecipazione a “Chiamata alle Arti – Lasciamo un segno contro la guerra”, ciascuno potrà contribuire a costruire un messaggio collettivo che affermi con forza la possibilità di scegliere la pace, il dialogo e la tutela dei diritti umani.

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