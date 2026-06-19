Giornalismo sotto attacco in Italia

Caterpillar, un’isola felice dolce e irriverente in un oceano informativo spesso avvelenato

Articoli
Antonio Di Bella
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Ho cominciato a collaborare a Caterpillar nel 96 appena tornato a Milano da New York su invito di Massimo Cirri e Sergio Ferrentino. Accettai subito anche in omaggio alle radici di Caterpillar, quella radio popolare del mio amato maestro Piero Scaramucci. Negli anni ho fatto a Caterpillar tante cose, parlato dell’America da New York e da Roma, cantato , scherzato. Caterpillar è stata ed è un’isola felice dolce e irriverente in un oceano informativo spesso avvelenato e chiassoso. Voglio sperare che non solo Caterpillar sia confermata ma rilanciata e rafforzata facendo forza sull ‘interminabile elenco delle sue voci storiche che hanno fatto la storia della radiofonia.

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