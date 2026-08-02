Giornalismo sotto attacco in Italia

Bologna-Fossato di Vico, la memoria condivisa

Articoli
Redazione
0 0

Un presidio simbolico ma intenso, quello organizzato alla stazione di Fossato di Vico da Anpi Gubbio, Cgil, Cisl, Uil e Articolo 21 per ricordare la strage del 2 agosto 1980.
Un’iniziativa che – nello stesso momento, alle 10.25 –  ha collegato idealmente la stazione di Bologna,  teatro della tragedia di 46 anni fa, con  quella  umbra per conservare una memoria condivisa su quel viaggio interrotto, sugli 85 morti , sui duecento feriti.
Una  profonda ferita collettiva che ha cambiato per sempre la storia del Paese.
Presenti, oltre alle associazioni e ai sindacati che hanno promosso il presidio, anche i rappresentanti dei Comuni di Gubbio e Fossato di Vico.
Molto toccante il momento della lettura dei nomi della vittime, in particolare il ricordo di Sergio Secci, umbro di Terni, la cui vita è stata spezzata a soli 24 anni dalla bomba fascista.
Un’iniziativa per non dimenticare e per non far dimenticare. Non solo Sergio, ma anche Rita, Flavia, Davide, Giuseppe e tutte le altre 80 vittime innocenti, stroncate dalla volontà stragista del terrorismo nero.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Delmastro. Matteo Orfini: alla Camera un episodio gravissimo

Redazione

2 agosto 1980. Strage della Stazione di Bologna. Alla vigilia della ricorrenza, come al solito, emerge la pista palestinese per difendere i neofascisti esecutori materiali

Loris Mazzetti

Strage di Bologna: la lunga catena di depistaggi non ha fermato la ricerca della verità e della giustizia 

Daniele Biacchessi

Bologna ricorda la strage del 2 agosto, Mattarella: “Fare giustizia è vittoria della democrazia”

Redazione

Sono stati i fascisti

Alekos Prete

Non sarà questa destra a spiantare Bologna

Roberto Bertoni
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.