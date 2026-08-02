Bologna-Fossato di Vico, la memoria condivisa

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Un presidio simbolico ma intenso, quello organizzato alla stazione di Fossato di Vico da Anpi Gubbio, Cgil, Cisl, Uil e Articolo 21 per ricordare la strage del 2 agosto 1980.

Un’iniziativa che – nello stesso momento, alle 10.25 – ha collegato idealmente la stazione di Bologna, teatro della tragedia di 46 anni fa, con quella umbra per conservare una memoria condivisa su quel viaggio interrotto, sugli 85 morti , sui duecento feriti.

Una profonda ferita collettiva che ha cambiato per sempre la storia del Paese.

Presenti, oltre alle associazioni e ai sindacati che hanno promosso il presidio, anche i rappresentanti dei Comuni di Gubbio e Fossato di Vico.

Molto toccante il momento della lettura dei nomi della vittime, in particolare il ricordo di Sergio Secci, umbro di Terni, la cui vita è stata spezzata a soli 24 anni dalla bomba fascista.

Un’iniziativa per non dimenticare e per non far dimenticare. Non solo Sergio, ma anche Rita, Flavia, Davide, Giuseppe e tutte le altre 80 vittime innocenti, stroncate dalla volontà stragista del terrorismo nero.

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