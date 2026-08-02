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Bologna ricorda la strage del 2 agosto, Mattarella: “Fare giustizia è vittoria della democrazia”

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In occasione dell’anniversario della Strage alla stazione di Bologna (2 agosto 1980), il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha diffuso un messaggio in cui rinnova il cordoglio dello Stato per le vittime e i loro familiari, richiama il valore della ricerca della verità portata avanti da magistrati e istituzioni contro i tentativi di depistaggio, e ribadisce l’impegno collettivo — rivolto in particolare alle giovani generazioni — a difendere i principi di libertà, giustizia e democrazia che la strategia del terrore neofascista tentò di colpire.

«Il segno profondo impresso dalla strage del 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani.

Il dolore infinito per tante vittime inermi, donne, uomini, bambini; la commozione per lo strazio e i patimenti dei familiari; lo sgomento per la distruzione portata nel centro della vita civile della città e dell’intera nazione si rinnovano oggi, come in ogni giorno di ricorrenza.

È una consapevolezza che riguarda la nostra comunità, i giovani anzitutto. E rilancia l’impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, di giustizia, di democrazia. I valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere.

Quell’impegno, quella solidarietà che Bologna e l’Italia intera seppero offrire per impedire che gli assassini e i loro complici riuscissero nell’intento di sovvertire i principi costituzionali, colpire la convivenza e le conquiste sociali.

Il popolo italiano li ha sconfitti nella gravosa ricerca della verità.

La Repubblica è grata ai magistrati e agli uomini delle istituzioni che, con il loro lavoro, si sono dimostrati più forti dei tentativi di depistaggio e ai familiari delle vittime per il loro appassionato impegno per la verità.

Fare giustizia è vittoria della democrazia».

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