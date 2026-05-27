Sud e Scuola: a Napoli la premiazione dei bambini del “Campionato dei Valori”, moderata dalla portavoce di Articolo21 Campania, Désirée Klain

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Tra gli ori e gli stucchi della Chiesa dei Santi Marcellino e Festo, all’interno della facoltà di Scienze Politiche dell’Università Federico II di Napoli, si è svolta lunedì scorso (25 maggio) la finalissima della V edizione del Campionato dei Valori, l’iniziativa promossa da Fondazione Merita, Fondazione Mus-e Onlus Napoli e Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica, sostenuto da Fondazione CDP e dedicato alle bambine e ai bambini delle scuole primarie del Mezzogiorno.

Obiettivo del progetto, coltivare fin dall’infanzia valori civili e sociali come quelli dell’uguaglianza (a partire da quella di genere), della solidarietà, dell’inclusione, della cittadinanza, principi che sono a fondamento della democrazia.

Una settantina i piccoli presenti alla cerimonia (in maglietta bianca e cappellini multicolore d’ordinanza), alunne e alunni degli istituti comprensivi Gabelli-Colletta, Piscicelli-Maiuri di Napoli Centro e Ilaria Alpi-Carlo Levi di Scampia. Ciascuna scuola ha presentato il proprio lavoro realizzato lungo tutto l’arco scolastico ‘25-‘26. In collegamento da altre città del Meridione, tanti altri bambine e bambini ugualmente impegnati nel “Campionato”: sono intervenuti infatti da Cosenza, Palermo, Arzachena, Olbia, Tempio Pausania, Bari.



L’edizione dell’anno scolastico che sta per finire ha coinvolto 6 regioni del Meridione (Abruzzo, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia), 19 plessi scolastici e 31 classi.

Il progetto – che è passato dalle 300 adesioni di due anni fa alle 600 circa attuali – si fonda sul metodo “Philosophy for children” e abitua fin dalla più tenera età a non dare niente per scontato, a porsi domande e a trovare le risposte, anche le più scomode. Ma che cosa significa, per queste bambine e bambini che parlano con scioltezza di “skill” e “problem solving”, fare i filosofi? “Noi – sintetizza Micaela – abbiamo imparato a chiederci il perché delle cose che succedono e a rispettarci quando spieghiamo le nostre opinioni, senza trattare male chi non la pensa come noi”. Al termine della mattinata, l’assessora comunale all’Istruzione e alle Famiglie Maura Striano e il Presidente Onorario di Merita Claudio De Vincenti hanno consegnato targhe e medaglie alle cittadine e ai cittadini di domani ai quali il Rettore della Federico II Matteo Lorito – che ha dato il patrocinio all’iniziativa – si è rivolto dicendo: “Noi qui stiamo lavorando per voi, in attesa che voi lavoriate per tutti noi. E’ a questo che, anche attraverso progetti come il ‘Campionato dei Valori’, vi state preparando”. E Giuseppe Signoriello, Presidente di Merita, ha ribadito rivolgendosi alla platea di under 10: “Del resto, voi siete il futuro”.

A moderare l’iniziativa, la giornalista Désirée Klain, portavoce di Articolo21 Campania.

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