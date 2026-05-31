Giornalismo sotto attacco in Italia

Roberto Natale: ridare identità definita a Rai3

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”Dovrebbero suscitare attenzione anche in Rai le parole che oggi Enrico Mentana ha pronunciato al Festival della Tv di Dogliani parlando dell’identità de La7 come “una nuova Rai3″: perché attestano autorevolmente una migrazione alla quale il servizio pubblico non può rassegnarsi”. Lo dice Roberto Natale, Consigliere di Amministrazione Rai. ”Le linee guida editoriali votate dal CdA Rai più di un anno fa ponevano al primo posto l’esigenza di restituire un’identità definita a Rai2 e – per i contenuti più specificamente informativi – a Rai3. I palinsesti che verranno presentati fra un mese in Ancona sono gli ultimi dei quali avrà la responsabilità questa consiliatura e l’occasione è troppo importante per essere sprecata. Servono quei segnali di innovazione che fin qui non si sono visti, e non può essere addotta come ragione della loro assenza la situazione di ristrettezza finanziaria indotta anche dai recenti tagli governativi. La Rai deve far capire che punta a riprendersi almeno in parte il pubblico uscito, anziché farsi tentare da improprie imitazioni di Rete4”.

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