Passione politica e libertà – Aldo Tortorella a 100 anni dalla nascita. Due giorni di appuntamenti a Roma (8 e 9 giugno)

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“Passione politica e libertà – Aldo Tortorella a 100 anni dalla nascita” è il titolo dell’evento che si terrà l’otto e nove giugno prossimi a Roma (presso la libreria Spazio 7, in via Barberini 7). Si parte, appunto, lunedì 8 giugno, alle 9.30 con l’incontro “Nella storia del Pci”, coordina Francesco Giasi, con Alexander Hòbel “Dalla Liberazione al compromesso storico”, Alberto Leiss, Giornalista e direttore dell’ «Unità», Valentina Casini, “Il lavoro culturale”. A seguire Francesco Barbagallo “Con Berlinguer negli anni Ottanta”, Claudio Natoli “Dalla Bolognina a Rimini: la rottura della svolta”, Giorgio Mele, “I Comunisti democratici”.

Alle 12. 30 il film “A proposito di Aldo Tortorella” prima parte (a cura di Milena Fiore)

Alle 14.45 si riprende con la tavola rotonda “Dopo il Pci”; coordina Alberto Leiss e partecipano Pietro Di Siena, Marco Doria, Marco Fumagalli, Alfiero Grandi, Pasqualina Napoletano, Vincenzo Vita.

Alle 15. 45 Luciana Castellina “Sei una pivla!…”

Alle 16 altra tavola rotonda su “La lezione di Aldo Tortorella e la sinistra di oggi” con Maurizio Acerbo, Cecilia D’Elia, Nicola Fratoianni, Laura Pennacchi.

Nella giornata di martedì (dalle 9.30) approfondimento su “Le idee-forza”; coordina Guido Liguori, con la partecipazione di Stefano Petrucciani, “L’idea di libertà”, Fabio Minazzi “Il razionalismo critico”, Gloria Buffo, Marisa Nicchi, “Il rapporto col femminismo”; a seguire Roberto Finelli “I limiti antropologici di Marx”, Antonio Di Meo “Le due stagioni di Critica marxista”, Mattia Gambilonghi “Alla ricerca di un nuovo socialismo”; poi “Testimonianze, immagini, testi” con il coordinamento di Antonella Palumbo e testi di Monica Maurer e Milena Fiore, autrici del film “Aldo e l’AAMOD. Storia per immagini. Alle 15.30 Pietro Bongi terrà una relazione su “La libertà in Spinoza: la tesi di laurea discussa con Antonio Banfì nel 1956”; alle 16 “Un personale e libero giudizio”, film a cura di Uliano Paolozzi Balestrini e Francesca Bracci.

All’evento dedicato a Tortorella saranno presenti: Franco Argada, Fulvia Bandoli, Roberto Bertoni, Sergio Caserta, Amos Cecchi, Ida Dominijanni, Nino Ferraiuolo, Elda Ferri, Pietro Folena, Alfonso Gianni, Maurizio Landini, Dacia Maraini, Ugo Mazza, E. Igor Mineo, Corrado Morgia, Gianfranco Nappi, Gianfranco Pagliarulo, Letizia Paolozzi, Alessandro Pollio Salimbeni, Michele Prospero, Roberto

Roscani, Donald Sassoon, Arturo Scotto, Giorgio Treves, Giuseppe Vacca .

Nel film A proposito di Aldo Tortorella sono stati intervistati:

Antonio Sassolino, Fausto Bertinotti, Luciana Castellina, Gianni Cuperlo, Massimo D’Alema, Piero Fassino, Fabio Mussi, Achille Occhetto, Claudio Petruccioli, Umberto Ranieri, Cesare Salvi, Lalla Trupia, Livia Turco, Walter Veltroni, Nichi Vendola

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