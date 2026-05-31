Aggressione squadrista al segretario della Filcams Cgil di Piacenza. Solidarietà da Articolo 21

Il Presidio di Piacenza dell’associazione Articolo 21 esprime piena solidarietà e vicinanza a Marco Pascai, segretario generale della Filcams Cgil di Piacenza, vittima di una grave aggressione avvenuta all’esterno dell’area della festa dei Rugby Lyons, sotto gli occhi del figlio adolescente. Secondo le informazioni diffuse in queste ore, l’aggressione sarebbe maturata in un contesto segnato dalla presenza e dalle tensioni provocate da un gruppo riconducibile ad ambienti dell’estrema destra. Saranno naturalmente le indagini delle forze dell’ordine a ricostruire con precisione i fatti, le responsabilità individuali e l’eventuale collegamento tra quanto accaduto dentro l’area della festa e l’aggressione subita successivamente da Pascai. Resta però la gravità di un episodio che, per le modalità con cui viene descritto e per il contesto in cui si inserisce, assume i tratti inquietanti di un attacco di impronta squadrista. Un fatto che colpisce una persona, un padre, un sindacalista, ma che riguarda l’intera comunità democratica piacentina. Oltre al danno personale arrecato a Marco Pascai e alla sua famiglia, già di per sé gravissimo, l’episodio rappresenta una ferita per tutta la città. Getta un’ombra sull’agibilità democratica degli spazi pubblici e aperti al pubblico, alimenta insicurezza e rischia di diventare un deterrente alla partecipazione a momenti di socialità, cultura e aggregazione, frequentati anche da giovani e famiglie. Articolo 21 Piacenza si unisce alle parole del segretario generale della Cgil di Piacenza, Ivo Bussacchini, nel chiedere che venga fatta piena luce sull’accaduto e che siano individuate le responsabilità. La fruizione libera, democratica e sicura della città è un bene collettivo che va difeso senza ambiguità, contro ogni forma di violenza, intimidazione e nostalgia squadrista.

(Nella foto Marco Pascai)