Ordine dei giornalisti: contro Sarti ennesimo attacco ai giornalisti

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Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti con l’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia stigmatizza l’ennesimo episodio di violenza nei confronti di un giornalista, il collega del Piccolo di Trieste, Gianpaolo Sarti.

Dire che si sia superato il livello di guardia risulta a questo punto anche riduttivo. Lo stesso collega era già stato vittima di un’aggressione e poco è cambiato in questo periodo in termini di difesa dell’incolumità di chi svolge solamente il proprio lavoro. In tal senso chiede anche alle forze dell’ordine una maggiore sensibilità e difesa dei giornalisti, a maggior ragione in presenza di manifestazioni che nascono già a rischio.

Ci troviamo di fronte all’ennesimo episodio che conferma l’esigenza di introdurre le aggravanti per le aggressioni e le minacce ai giornalisti, aggravanti che invece sono state stralciate dal decreto sicurezza, rallentandone l’iter di approvazione.

L’Ordine dei Giornalisti continuerà a vigilare e a farsi parte attiva affinché episodi del genere non si ripetano e, soprattutto, non rimangano impuniti.

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