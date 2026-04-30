Venezia, Venezi e dintorni

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Ora alla fenice di Venezia sta andando in scena l’atto finale de “I pagliacci”

La cosa bella è che hanno fatto tutto loro: imposizione della direttrice, insulti agli orchestrali, difesa della folle scelta del governo, sfida alla città, silenzio degli amministratori locali, tutti di destra, cacciata della signora Venezi, ed ora intervista al Corriere della direttrice che accusa la destra di averla usata e buttata, perché lei non avrebbe tessera alcuna.

Sembra di rivedere il film del referendum : assalto alla Costituzione, insulti ai magistrati, smentite il giorno dopo, la Meloni che annuncia la sua non partecipazione, la Meloni che scende in campo, la Meloni che perde rovinosamente.

La loro egemonia, la Rai insegna, ormai è solo dominio, arroganza, occupazione a prescindere da qualsiasi valutazione di merito e di opportunità. Quello che è successo a Venezia è destinato a ulteriori repliche.

Ora spetta alle cittadine e cittadini veneziani completare l’opera e votare per liberarsi di chi ha partecipato alla messa in scena di questa pessima edizione de “I pagliacci “

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