Giornalismo sotto attacco in Italia

Sabato 18 aprile Assisi torna a parlare al mondo

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Redazione
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Sabato 18 aprile Assisi torna a parlare al mondo.  E lo fa con una Marcia per la Pace in solidarietà con le vittime di tutte le guerre e con Papa Leone, colpito da attacchi indecenti e inaccettabili.
L’appuntamento è alle ore 9.00 a Santa Maria degli Angeli. La Marcia vedrà protagonisti migliaia di studenti e insegnanti all’insegna del motto “Sbellichiamoci!” e si concluderà in piazza San Francesco, da dove verrà lanciato un nuovo pressante grido per estendere l’impegno concreto e fattivo per la pace.
La Marcia segnerà il culmine del Meeting Nazionale delle Scuole di Pace “Sui passi di Francesco” intitolato “IO CAMBIO” che riunirà ad Assisi alunni e studenti dai 4 ai 18 anni di 14 regioni italiane.

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