Giornalismo sotto attacco in Italia

Minacce ad un giovane cronista nel vicentino

Articoli
Vittorio Di Trapani
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Si chiama Adriano Cappellari. È un giovane cronista. Segue la cronaca locale intorno a Enego, il comune del vicentino dove vive, per 2 quotidiani. Da mesi subisce minacce. Ma ora c’è stato un salto di qualità: l’attentato di ieri sera con bombole di gas e benzina poteva far male. L’attenzione delle forze di polizia è alta. Ma nonostante questo chi vuole zittirlo non si è fatto fermare delle misure di sicurezza applicate fino ad oggi. Nel biglietto lasciato dall’attentatore, minacce a Cappellari, e a Don Maurizio Patriciello e alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A tutti loro piena solidarietà. Con l’auspicio che gli inquirenti individuino con urgenza il responsabile, ed eventuali mandanti. Anche per capire chi e perché vuole impedire a Cappellari di continuare a scrivere.

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