Giornalismo sotto attacco in Italia

Riattivata la scorta a Mimmo Rubio

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Redazione
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Riattivata la scorta al collega Mimmo Rubio. La decisione è stata assunta poche ore fa dalla Prefettura di Napoli all’esito di una rivalutazione dei fattori di rischio e anche per molteplici sollecitazioni dovute alla presenza di clan camorristici nella città di Arzano dove Mimmo vive e lavora.
“Oggi è una giornata che ci offre di nuovo motivi per avere fiducia nello Stato, tra poche ore (alle 16) avremo ospite Mimmo Rubio al Festival Imbavagliati all’evento presso il  museo Plart di Napoli e sarà lui stesso a raccontare cosa è accaduto e come ha vissuto l’incubo di questi ultimi giorni. Ricordiamo anche quanto sia stato importante l’intervento di Articolo 21 e della Federazione Nazionale della Stampa Italiana per arrivare a questo risultato”, afferma Dèsirèe Klain, portavoce di Articolo 21 Campania.

 

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