Nessuno deve più uscire di casa senza farvi ritorno

0
0
Ogni giorno, in Italia, troppe persone escono di casa per andare a lavorare e non fanno più ritorno. Non è solo una notizia, non è solo un numero: è una telefonata che arriva all’improvviso e cambia per sempre una vita. È una porta che non si aprirà più, è una persona che al mattino saluta e alla sera non torna.
Chi resta, si ritrova in un silenzio assordante. Una sedia vuota a tavola, abitudini spezzate, progetti che si fermano di colpo. Ci sono figli che cresceranno senza un padre o una madre, compagni e compagne che dovranno imparare a convivere con un’assenza impossibile da colmare. E c’è una domanda che rimane sospesa, ogni giorno: perché?
Perché si continua a morire lavorando? Perché ciò che dovrebbe garantire dignità e sicurezza diventa, troppo spesso, una condanna?
Non possiamo accettare che tutto questo venga archiviato come fatalità. Non possiamo abituarci a queste tragedie, né permettere che scivolino via nel silenzio dopo pochi giorni, sostituite da un’altra notizia. Ogni vita persa merita memoria, rispetto e soprattutto cambiamento.
Serve più attenzione, più prevenzione, più responsabilità. Serve che la sicurezza sul lavoro diventi una priorità reale e non solo parole. Ma serve anche una coscienza collettiva che rifiuti l’indifferenza, che non si giri dall’altra parte, che continui a indignarsi.
Per questo Vi chiedo di dare spazio a queste parole, affinché si continui a parlare di un tema che riguarda tutti noi, da vicino.
Perché nessuno debba più uscire di casa senza farvi ritorno.
03/01/2026
Romeo Spera operaio di 53 anni, morto dopo due settimane di agonia.Era rimasto gravemente ferito, in un infortunio avvenuto in un deposito nel rione Pozzillo ad Acerra, in provincia di Napoli il 18 Dicembre 2025.Lascia la moglie e una figlia.
05/01/2026
Fabrizio Braghetto, autotrasportatore di 65 anni, è morto schiacciato, per essere precipitato dentro al compattatore della carta a Borgoricco, in provincia di Padova.Lascia la moglie e due figli.
08/01/2026 Antonio Formato operaio di 69 anni è morto sul lavoro, per essere caduto da un’altezza di 4 metri a Valdina, in provincia di Messina.
08/01/2026 Pietro Zantonini, vigilante di 55 anni, ogni 2 ore usciva dal gabbiotto per fare la ricognizione al cantiere delle Olimpiadi a Cortina, dove la temperatura era a 15 gradi sotto lo zero.È morto sul lavoro per il freddo causato dalle temperature polari.Lascia la moglie e due figli
09/01/2026 Halili Xhevdet operaio di 59 anni, è morto schiacciato da una pressa negli impianti Sesa a Este in provincia di Padova.Lascia la moglie e due figlie.
10/01/2026 Dario Codeluppi perito industriale di 50 anni, è morto dopo oltre 6 anni, per un infortunio sul lavoro avvenuto il 20 Novembre 2019.Era rimasto coinvolto in un grave infortunio, mentre operava ad una macchina a controllo numerico nella sede della Vetromeccanica a Provazzano di Parma, riportando gravi lesioni neurologiche e cardiache.Lascia una moglie e 3 figli.
12/01/2026 Claudio Salamida operaio di 46 anni, è morto per essere precipitato dal quinto al quarto piano, durante un controllo alle valvole alla ex Ilva di Taranto.Lascia la moglie e un bimbo piccolo.
13/01/2026 Erri Talone operaio di 41 anni è morto schiacciato da un trasformatore di 50 quintali, in un capannone industriale a Piombinara (poco distante da Colleferro).Lascia la moglie e due figlie
14/01/2026
Danilo Bergagna boscaiolo di 35 anni è morto colpito da un grosso ramo, precipitato da un albero che un collega stava potando a San Francesco al Campo, in provincia di Torino.Lascia la moglie e due figli piccoli.
16/01/2026
Loris Buscaglia operaio di 55 anni è morto per essere caduto da una piattaforma, da un’altezza di 4 metri, alla Vetrotec di Vallefoglia in provincia di Pesaro e Urbino.Lascia la moglie e due figli.
20_01/2026 Said Fennouni operaio di 48 anni è morto dopo essere caduto dal un’altezza di 5 metri, dal tetto di un’azienda che produce attrezzatture e veicoli per la raccolta dei rifiuti a Frosinone.
21/01/2026
Josip Krizanec autotrasportatore di 30 anni è morto per essere stato travolto dal carico di mais che stava trasportando e che stava scaricando a Dovera in provincia di Cremona.
21/01/2026
Andrea Cricca agricoltore di 24 anni è morto schiacciato in un macchinario agricolo a Brusasco, in provincia di Torino.
23/01/2026
Alessio La Targia operaio di 40 anni è morto per essere caduto da un’impalcatura dal un’altezza di 5 metri a Palermo.Lascia la moglie e due figli.
23/01/2026
Federico Ricci operaio di 51 anni è morto schiacciato dalla benna della gru del camion, mentre stava scaricando materiale edile a Livorno.Lascia la moglie e un figlio.
23/01/2026
Florinel Croitoru operaio di 59 anni è morto per essere stato travolto da un mezzo meccanico a Petrella Liri, frazione del comune di Cappadocia in provincia dell’Aquila.
27/01/2026
Vincenzo Pitasi, operaio di 59 anni è morto qualche ora fa, in un’azienda agricola a Vicofertile, alle porte di Parma, per essere precipitato da 7 metri.
02/02/2026
Diego Palladino operaio di 57 anni è morto travolto dal cemento durante la pulizia dei silos a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma.
05/02/2026
Craiu Dino Florian operaio di 57 anni è morto schiacciato da una lastra di metallo, mentre stava utilizzando un macchinario, che cadendo (la lastra), l’ha travolto alla Prismag di Cambiago, nel Milanese.
Lascia la moglie e una figlia.
06/02/2026
Salvatore Tegas operaio di 72 anni è morto schiacciato da un furgone, mentre stava lavorando in un terreno, nelle campagne di Lanusei in Ogliastra, in Sardegna.Lascia la moglie e 3 figli.
06/02/2026
Stefano Vuolo operaio di 56 anni è morto schiacciato da una lastra metallica a Pennabilli, in provincia di Rimini.Lascia la moglie e 3 figlie.
07/02/2026
Abdelhak Zanboura operaio di 53 anni è morto per essere precipitato da un capannone in ristrutturazione a Castelletto di Serravalle in provincia di Bologna.Lascia la moglie e due figli.
13/02/2026
Giovanni Cosci tecnico di 79 anni è morto schiacciato da un letto antidecubito al quale stava lavorando per delle riparazioni in una Rsa a Pescia.Lascia la moglie e un figlio
16/02/2026
Catalin Moise Robu operaio di 55 anni è morto per essere precipitato da un’altezza di 10 metri, mentre stava verificando le condizioni di un tetto, su una piattaforma aerea a Cremona.Lascia la moglie e due figli.
18/02/2026
Un operaio di 32 anni è morto per essere rimasto incastrato in un macchinario, in un’azienda avicola.
20/02/2026
Marco Cacchiani operaio di 38 anni è morto per essere precipitato da un’altezza di 7 metri, per il cedimento della copertura del tetto della fabbrica in provincia di Arezzo.Lascia la moglie e un figlio piccolo.
23/02/2026
Carmine Albero operaio di 24 anni è morto.Secondo una prima ricostruzione tra due mezzi che erano in riparazione quando per cause ancora in corso di accertamento, una terza motrice avrebbe urtato uno dei due mezzi fermi, spingendolo sul ragazzo.L’impatto non ha lasciato scampo all’operaio.L’operaio lavorava in una officina per riparazione camion a Nocera Inferiore.
24/02/2026
Niko Ulivieri 29 anni, pilota del corpo dei piloti del Porto di Livorno è morto per essere rimasto intrappolato nella pilotina (barca) ribaltata, in seguito allo scontro avvenuto a circa mezzo miglio dall’imbocco del porto.Lascia la moglie e un figlio (sarebbe diventato padre tra pochi giorni).
25/02/2026
Rocco Costantino operaio di 61 anni è morto per essere caduto da un’altezza di 5 metri, mentre stava lavorando al rifacimenti di un solaio a Cava De’Tirreni, in provincia di Salerno.Lascia la moglie e quattro figli.
25/02/2026
Tommaso Andreuzza operaio di 27 anni è morto per essere precipitato da un’altezza di 20 metri, nel cantiere navale di Fincantieri di Monfalcone.
26/02/2026
Nicola Iezza operaio di 68 anni è morto per essere caduto da un macchinario che spruzza cemento, in un cantiere in provincia di Benevento.Lascia la moglie e due figli.
28/02/2026
Antonio Russo operaio di 61 anni è morto per essere rimasto incastrato in un macchinario, in uno stabilimento di lavorazione di trasformazione degli agrumi, in provincia di Messina.Lascia la moglie e tre figli.
28/02/2026
Francesco Greco operaio di 50 anni è morto per essere precipitato da un edificio, mentre era impegnato in alcuni interventi tecnici a Mazara Del Vallo, in provincia di Trapani.Lascia la moglie e due figli.
02/03/2026
Loris Costantino operaio di 36 anni è morto per essere precipitato da una passarella, da un’altezza di 10 metri all’ex Ilva di Taranto.È il secondo operaio morto in poche settimane.Lascia la moglie e due figli.
02/03/2026
Saveria Doldo, 42 anni, titolare di una ditta di trasporti è morta, travolta da un camion in manovra, nel piazzale di un’azienda a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza.Lascia due figli.
04/03/2026
Stefano Contiero imprenditore di 51 anni è morto per essere caduto da un tetto da un’altezza di metri, mentre installava dei pannelli fotovoltaici a Saonara in provincia di Padova.Lascia la moglie e due figli.
05/03/2026
Marco Turra operaio di 58 anni è morto per essere stato schiacciato dall’escavatore a Brescia.Lascia la moglie e due figli.
05/03/2026
Dorel Ciobanu operaio di 51 anni è morto per essere stato schiacciato da una pala meccanica, in una cava di Riano in provincia di Roma.Lascia la moglie e due figli.
09/03/2026
Paolo Gaggero operaio di 61 anni è morto per essere stato schiacciato da una pressa di 5 tonnellate alla Sva di Genova.
Lascia la moglie e un figlio.
12/03/2026
Abdellah Rahali operaio di 37 anni è morto per essere caduto da un’altezza di circa 10 metri, in un cantiere a San Marcellino in provincia di Caserta.
19/03/2026
Murat Tafciu operaio di 53 anni è morto per essere caduto da un ponteggio, mentre era impegnato nel cantiere per la ristrutturazione dell’ex Banca d’Italia, a Modena.Lascia la moglie e 4 figli.
21/03/2026
Enrico Matera operaio di 29 anni è morto per una caduta da un tetto di un capannone industriale, da un’altezza di 6 metri, a Modugno, in provincia di Bari.
Lascia la moglie e una figlia piccola.
23/03/2026
Domenico Minadeo operaio di 62 anni, è morto a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, dopo 7 mesi in ospedale, per un infortunio sul lavoro nel quale era rimasto gravemente ferito.
Lascia la moglie e due figli.
23/03/2026
Mamour Mbow Pape operaio di 22 anni è morto per essere rimasto incastrato all’interno di un macchinario, in un capannone a Selvazzano Dentro, in provincia di Padova.
27/03/2026
Silvia Berton addetta alle pulizie di 60 anni è morta investita da un treno nella stazione di Ceriale.Lavorava in appalto per Fs, per una ditta che si occupa della pulizia in diverse stazioni.
30/03/2026 Ciro Di Martino di 49 anni è morto schiacciato da un macchinario, in uno stabilimento per la produzione di ovatta a Bellizzi, in provincia di Salerno.Lascia la moglie e due figli.
01/04/2026 Vincenzo Romano, operaio di 39 anni è morto per essere stato colpito da una pesante lamiera, in un cantiere a Sicignano, in provincia di Salerno.Lascia la compagna e una figlia piccola.
03/04/2026
Riaz Ahmed operaio di 55 anni è morto dopo un agonia di 24 giorni all’Ospedale Maggiore di Parma.Era caduto in una vasca di acqua bollente a oltre 90 gradi, in un’azienda della Bassa Reggiana.Le ustioni, purtroppo erano troppo gravi.L’operaio aveva riportato ustioni sul 50% del corpo.
03/04/2026 Sergiu Sirbu operaio di 52 anni è morto per essere caduto da un’altezza di 10 metri da un silos, mentre smontava un ponteggio, all’ex zuccherificio di Porto Viro, in provincia di Rovigo.
04/04/2026 Un operaio di 73 anni è morto stamani a San Felice, provincia di Modena, per il cedimento della gru, che secondo le prime indiscrezioni si sarebbe staccata dal furgone.
Sullo stesso furgone anche il figlio di 39 anni, ricoverato in terapia intensiva e in prognosi riservata.
Iscriviti alla Newsletter di Articolo21