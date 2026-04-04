Nessuno deve più uscire di casa senza farvi ritorno

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Ogni giorno, in Italia, troppe persone escono di casa per andare a lavorare e non fanno più ritorno. Non è solo una notizia, non è solo un numero: è una telefonata che arriva all’improvviso e cambia per sempre una vita. È una porta che non si aprirà più, è una persona che al mattino saluta e alla sera non torna.

Chi resta, si ritrova in un silenzio assordante. Una sedia vuota a tavola, abitudini spezzate, progetti che si fermano di colpo. Ci sono figli che cresceranno senza un padre o una madre, compagni e compagne che dovranno imparare a convivere con un’assenza impossibile da colmare. E c’è una domanda che rimane sospesa, ogni giorno: perché?

Perché si continua a morire lavorando? Perché ciò che dovrebbe garantire dignità e sicurezza diventa, troppo spesso, una condanna?

Non possiamo accettare che tutto questo venga archiviato come fatalità. Non possiamo abituarci a queste tragedie, né permettere che scivolino via nel silenzio dopo pochi giorni, sostituite da un’altra notizia. Ogni vita persa merita memoria, rispetto e soprattutto cambiamento.

Serve più attenzione, più prevenzione, più responsabilità. Serve che la sicurezza sul lavoro diventi una priorità reale e non solo parole. Ma serve anche una coscienza collettiva che rifiuti l’indifferenza, che non si giri dall’altra parte, che continui a indignarsi.

Per questo Vi chiedo di dare spazio a queste parole, affinché si continui a parlare di un tema che riguarda tutti noi, da vicino.

Perché nessuno debba più uscire di casa senza farvi ritorno.

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