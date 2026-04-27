Lo Strega Tour torna a Latina: la dozzina dei candidati protagonista a Lievito

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Le parole e le storie tornano ad abitare Latina. Lunedì 27 aprile, per il secondo anno consecutivo, Lievito porta in città lo Strega Tour.

Il ritorno della “dozzina” nel capoluogo pontino è tra gli appuntamenti più attesi dell’undicesima edizione del festival, un’occasione preziosa per incontrare da vicino la letteratura contemporanea italiana e i suoi protagonisti.

Alle 18.00, al Teatro Moderno, i dodici autori candidati all’ottantesima edizione del Premio promosso dalla Fondazione Bellonci incontreranno il pubblico in un dialogo aperto e partecipato. A condurre e moderare l’incontro sarà il critico letterario e saggista Filippo La Porta, tra gli “Amici della domenica”, la storica giuria che ha selezionato i titoli in concorso.

Latina è la seconda di oltre venticinque tappe del tour che porterà alla proclamazione della cinquina finalista il prossimo 3 giugno. Un passaggio significativo che riporta il grande dibattito letterario anche nel territorio pontino, nel solco tracciato da Antonio Pennacchi, capace di trasformare questa terra in un luogo di racconto riconosciuto a livello nazionale.

«È una grande opportunità per la città di confrontarsi con alcuni tra i maggiori scrittori italiani contemporanei» sottolinea il direttore artistico Renato Chiocca. «Il rinnovato incontro con la dozzina dei candidati allo Strega crea ancora una volta un dialogo tra generazioni e pubblici diversi. Il libro diventa così uno strumento vivo di comunità, capace di unire lettori, scuole e territori».

Proprio le scuole saranno tra le protagoniste dell’appuntamento: gli studenti dei licei Dante Alighieri, Majorana e Manzoni parteciperanno attivamente all’incontro, quest’anno anche in qualità di giurati del Premio Strega Giovani. I ragazzi del liceo musicale, in particolare, accompagneranno l’evento con esibizioni dal vivo, in apertura e chiusura, insieme a un ensemble di archi.

L’iniziativa rinnova la collaborazione tra Lievito e la Fondazione Bellonci e contribuisce ad allargare la geografia della letteratura, portando il confronto sui libri anche al di fuori dei principali circuiti culturali.

L’ingresso al teatro è libero fino a esaurimento posti.

Nel pomeriggio, alle ore 16, spazio anche ai più piccoli con Lievito Kids e “Musica in culla”, nella sala del Caminetto di Palazzo M. Per la prima volta il festival dedica un appuntamento alla fascia 0–23 mesi, ampliando il proprio calendario con una proposta pensata anche per i piccolissimi.

Insieme a Virginia Fiorini e alle educatrici dell’associazione Dimensioni Musicali, le famiglie saranno coinvolte in un’esperienza fatta di suoni, canti e gioco, pensata per accompagnare i bambini nella scoperta della musica come momento di relazione e crescita condivisa.

L’iniziativa è inserita anche nel festival “Risonanze”, che celebra i dieci anni di attività di Dimensioni Musicali. La prenotazione è obbligatoria tramite QR code.

I dodici candidati al Premio Strega 2026:

Maria Attanasio, La Rosa Inversa (Sellerio)

Ermanno Cavazzoni, Storia di un’amicizia (Quodlibet)

Teresa Ciabatti, Donnaregina (Mondadori)

Mauro Covacich, Lina e il sasso (La nave di Teseo)

Michele Mari, I convitati di pietra (Einaudi)

Matteo Nucci, Platone. Una storia d’amore (Feltrinelli)

Alcide Pierantozzi, Lo sbilico (Einaudi)

Bianca Pitzorno, La sonnambula (Bompiani)

Christian Raimo, L’invenzione del colore (La nave di Teseo)

Elena Rui, Vedove di Camus (L’orma)

Nadeesha Uyangoda, Acqua sporca (Einaudi)

Marco Vichi, Occhi di bambina (Guanda)

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