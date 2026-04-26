Giornalismo sotto attacco in Italia

La querela infondata ad Alekos Prete

Articoli
Paolo Berizzi
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Aveva querelato per diffamazione aggravata il blogger e collaboratore di Articolo 21 Alekos Prete. Ma il gip del Tribunale di Fermo ha archiviato e ha messo la parola fine sulla vicenda. Lui è Emanuele Merlino, noto esponente di FdI, capo di gabinetto del ministero della Cultura e tra i nomi circolati come possibili e papabili nuovi sottosegretari di Stato. Accogliendo la richiesta del pm e respingendo il ricorso di Merlino a un precedente giudizio, il tribunale ha sancito il diritto di critica e la libertà di espressione: Alekos Prete non ha commesso nessun reato pubblicando un post su X nel quale faceva riferimento a una presunta vicinanza tra Merlino e ambienti della destra più radicale. Vicinanza – ha ritenuto il giudice – provata da diversi elementi documentali e già emersi in altre pubblicazioni. Prete e Articolo 21 esprimono soddisfazione per la sentenza che ha archiviato quella che il blogger e l’associazione hanno definito “querela temeraria”.
(Dalla Rubrica Pietre di Repubblica)

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