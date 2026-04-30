Classifica Rsf, purtroppo un dato prevedibile. Quadro inquietante

Un crollo dalla 49esima alle 56esima posizione. Questo il dato nuovo sulla libertà di stampa in Italia che emerge dal Rapporto 2026 di Reporter Senza Frontiere.
Ormai l’Italia è stabilmente fuori dagli standard dei Paesi fondatori dell’Unione Europea, ed è in compagnia di Paesi come l’Ungheria.
Ma è un dato che non stupisce, largamente prevedibile e previsto.
I nostri allarmi sono finiti nel vuoto.
Basta leggere il rapporto per verificare che le cause del crollo sono quelle che denunciamo da tempo: il controllo governativo sulla Rai Servizio Pubblico, la mancata adozione del Freedom Act, l’assenza di norme contro le querele bavaglio, i pericoli per la sicurezza fisica e informatica dei giornalisti, lo spionaggio, e il precariato dilagante.
Una quadro inquietante che dovrebbe svegliare tutte le coscienze democratiche in Italia e in Europa: l’Ue sta accettando in silenzio l’uscita di fatto di uno dei Paesi fondatori dagli standard europei di diritti e libertà.