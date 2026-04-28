Caso Nicole Minetti, la procura generale: “Se la richiesta di grazia è infondata, gli atti ai pm di Milano”

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La procura generale di Milano, qualora l’istanza di grazia di Nicole Minetti si rivelasse fondata su elementi incongruenti e non veritieri, trasmetterà gli atti alla procura per l’apertura di una indagine a carico dell’igienista dentale. È quanto si apprende in ambienti giudiziari milanesi. Tra gli accertamenti delegati all’Interpol ci sono anche quelli che riguardano il periodo in cu Minetti avrebbe soggiornato a Ibiza. Da quanto si è saputo, vista l’urgenza, il sostituto procuratore generale Gaetano Brusa avrebbe chiesto di essere informato anche in caso di esiti parziali degli accertamenti. La procura generale di Milano ha fatto infatti partire “accertamenti” attraverso l’Interpol “a tutto campo e con urgenza” sul caso Minetti “su fatti indicati gravissimi“, quelli riportati dall’inchiesta giornalistica de Il Fatto Quotidiano. I magistrati vogliono avere informazioni e documenti anche dall’estero, come dall’Uruguay, “su tutte le persone” di cui si parla, anche la stessa ex igienista dentale e il compagno Giuseppe Cipriani, oltre alla documentazione del tribunale uruguayano sulla causa per il minore. Lo hanno spiegato la procuratrice generale Francesca Nanni e il sostituto procuratore generale Gaetano Brusa. Al termine delle verifiche invieranno un parere al Ministero. Gli accertamenti disposti con urgenza sul caso della grazia a Nicole Minetti, in linea teorica e quando saranno definiti il più presto possibile, “potrebbero portare ad una modifica del nostro parere“, che prima era stato positivo, hanno aggiunto.

“Abbiamo agito sulla base della delega del Ministero, delega classica attivata in casi simili. Non ci interessa ciò che dicono di noi, abbiamo la nostra coscienza e sappiamo cosa fare e abbiamo fatto gli accertamenti. Il Ministero li ha ritenuti idonei per il proprio parere e la Presidenza della Repubblica li ha ritenuti sufficienti. Ora l’interesse di tutti è chiarire i fatti indicati”, hanno poi spiegato la pg il sostituto pg ai giornalisti.

Intanto il professor Luca Denaro, direttore dell’Uoc Neurochirurgia Pediatrica e Funzionale dell’Azienda Ospedale Università Padova, “ribadisce di non aver mai avuto contatti con la signora Nicole Minetti e conferma di non aver mai avuto in cura il bambino“. Il nome di Denaro figura nella ricostruzione giornalistica circa il percorso che ha portato alla concessione della grazia presidenziale a Minetti. “Tutte le iniziative saranno vagliate dagli organi competenti per le ulteriori indagini”. Così il vice ministro della Giustizia Francesco Sisto sul caso Minetti. Sulle precedenti verifiche, Sisto ha detto: “senza giudizi di responsabilità frettolosi, va detto che solo al termine degli approfondimenti sarà possibile stabilire la esistenza, o meno, dei presupposti di legge per l’ottenimento della grazia”. Sulle modalità delle procedure, Sisto ha spiegato che il ministero non ha poteri di indagine e, di seguito al parere favorevole della Procura, ha formulato “un parere non vincolante, trasmesso alla presidenza della Repubblica”.

(Ansa)

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