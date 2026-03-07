0 0

La Strage di Ustica non si può archiviare! Bologna 13 marzo ore 13.30 Museo per la Memoria di Ustica

E’ l’appello lanciato da un gruppo di parlamentari (sen. Walter Verini PD, on. Andrea De Maria PD, on. Marco Pellegrini M5S, sen. Marco Lombardo AZIONE, sen. Ivan Scalfarotto ITALIA VIVA, sen Ilaria Cucchi AVS), durante la conferenza stampa del 24 novembre 2025 tenutasi a Roma presso la Camera dei Deputati. I parlamentari hanno deciso di ritrovarsi a Bologna il prossimo 13 marzo alle ore 11,30 presso il Museo per la Memoria di Ustica, accompagnati come a Roma da: Daria Bonfietti Presidente dell’Associazione dei Parenti delle Vittime della Strage di Ustica, Giuseppe Giulietti Coordinatore dell’Associazione Articolo 21, Carlo Bartoli e Silvestro Ramunno rispettivamente Presidente Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e Presidente dell’OdG E-R, Vittorio Di Trapani Presidente FNSI.

Prima visiteranno il Museo per la Memoria di Ustica poi incontreranno la Stampa presso la sede del Quartiere Navile di Bologna.

Tutto ciò accadrà alla vigilia dell’udienza davanti al Gip per l’archiviazione richiesta dalla Procura della Repubblica di Roma, per continuare ad affermare che proprio dalle indagini della stessa Procura sono stati evidenziati nuovi elementi di estremo interesse che meritano di essere approfonditi a cominciare dalla presenza, sempre ufficialmente negata dalle autorità francesi, della portaerei Foch nel mare di Napoli e dalla individuazione nel cielo di Ustica, di un’azione militare di aerei francesi e americani di base a Grazzanise, ben seguita dai centri Radar e dal Comando Nato in Belgio. Nelle 450 pagine dell’indagine è emerso che ambienti mafiosi palermitani sin dall’ avvenuto abbattimento del DC9 Itavia con 81 persone a bordo, erano a conoscenza delle tragiche dinamiche della Strage. Infine vi è la completa e totale conferma delle conclusioni della sentenza-ordinanza del Giudice Rosario Priore. Questi sono elementi che meritano di essere ulteriormente indagati, superando, finalmente, quel velo di indifferenza e omertà che fino ad ora ha caratterizzato la collaborazione di Stati alleati direttamente coinvolti nella tragica vicenda. Verità e giustizia è l’unico e vero obiettivo da raggiungere, come ha ricordato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 45° anniversario: “La Repubblica non si stancherà di continuare a cercare e chiedere collaborazione anche ai Paesi amici per ricomporre pienamente quel che avvenne il 27 giugno 1980”. E’ necessario che le indagini proseguano e che il Governo italiano, in difesa della dignità nazionale, solleciti maggiormente la piena e completa collaborazione dei “Paesi amici” per raggiungere verità e giustizia sulla Strage di Ustica.

