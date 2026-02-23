Torniamo a piazzale Clodio, per Giulio

0 0

Domani riprenderà il processo per il sequestro, la tortura e l’assassinio di Giulio Regeni.

L’ avvocata Alessandra Ballerini, presente alla assemblea di Articolo 21 di oggi, ha invitato tutte e tutti a ritrovarsi domattina, alle ore 9, in piazza le Clodio a Roma, per abbracciare i genitori e far sentire la presenza della pubblica opinione.

Noi ci saremo, insieme a “Giulio siamo noi” e ci saremo sino a quando non ci saranno verità e giustizia.

Durante l’incontro Alessandra Ballerini ha ricordato che non tutti gli avvocati voreranno Si e che il processo Regeni è proprio una dimostrazione di come il sistema previsto dalla Costituzione sia funzionante e non abbia bisogno di stravolgimenti.



https://www.articolo21.org/2026/02/il-24-febbraio-riprende-il-processo-regeni/ Leggi anche

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21