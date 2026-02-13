Giornalismo sotto attacco in Italia

Il 24 febbraio riprende il processo Regeni

Articoli
Redazione
0 0

Riprenderà il 24 febbraio il processo nei confronti dei quattro 007 egiziani accusati della morte di Giulio Regeni, ucciso al Cairo il il 3 febbraio di 10 anni fa, dopo che la Corte Costituzionale ha fatto sapere di aver accolto il ricorso sulla questione, sollevata dalla Corte d’Assise di Roma nell’ambito del processo sull’omicidio, circa il diritto di difesa legato ai costi delle consulenze tecniche e alla nomina dei consulenti dei difensori. È attesa presumibilmente per aprile la requisitoria del procuratore aggiunto Sergio Colaiocco.

La sentenza prevede che debba essere lo Stato italiano a farsi carico di anticipare le spese del consulente di parte nominato dai difensori d’ufficio dei quattro agenti egiziani assenti al processo che si sta celebrando in Corte di Assise a Roma. La consulta ha posto l’accento sulla “mancata cooperazione dello Stato di appartenenza degli imputati” che ha fatto sì che si stia procedendo in loro assenza caratterizzando il caso giudiziario come peculiare.
Articolo 21 sarà presente a piazzale Clodio anche nella prossima udienza come dall’inizio del processo.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Chi ha paura dell’esito referendario

Redazione

Dalla 2P di Petrecca-Pucci alla P2: prosegue il disegno di dissoluzione della Rai

Giuseppe Giulietti

Processo a CasaPound, 12 condanne per riorganizzazione del partito fascista. Le reazioni: “Ora va sciolta”

Redazione

L’Anpi: chiudere Casapound è un dovere costituzionale

Redazione

No, non è la BBC: è Telemeloni

Riccardo Cucchi

Cosa sta succedendo nell’Iran delle rivolte “sedate”

Ahmad Rafat
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.