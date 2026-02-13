Il 24 febbraio riprende il processo Regeni

0 0

Riprenderà il 24 febbraio il processo nei confronti dei quattro 007 egiziani accusati della morte di Giulio Regeni, ucciso al Cairo il il 3 febbraio di 10 anni fa, dopo che la Corte Costituzionale ha fatto sapere di aver accolto il ricorso sulla questione, sollevata dalla Corte d’Assise di Roma nell’ambito del processo sull’omicidio, circa il diritto di difesa legato ai costi delle consulenze tecniche e alla nomina dei consulenti dei difensori. È attesa presumibilmente per aprile la requisitoria del procuratore aggiunto Sergio Colaiocco.

La sentenza prevede che debba essere lo Stato italiano a farsi carico di anticipare le spese del consulente di parte nominato dai difensori d’ufficio dei quattro agenti egiziani assenti al processo che si sta celebrando in Corte di Assise a Roma. La consulta ha posto l’accento sulla “mancata cooperazione dello Stato di appartenenza degli imputati” che ha fatto sì che si stia procedendo in loro assenza caratterizzando il caso giudiziario come peculiare.

Articolo 21 sarà presente a piazzale Clodio anche nella prossima udienza come dall’inizio del processo.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21