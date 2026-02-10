Giornalismo sotto attacco in Italia

Repubblica in sciopero. La solidarietà di Controcorrente Lazio e di Articolo21

“ControCorrente Lazio è sempre al fianco delle colleghe e dei colleghi di Repubblica oggi in sciopero. A essere a rischio sono i posti di lavori e il futuro di un presidio storico per il pensiero critico e la democrazia del nostro paese”. Lo scrive in una nota Controcorrente Lazio

“La mancanza di trasparenza sul nuovo acquirente, per di più estero, non fa altro che peggiorare una situazione già di per sé grave. E la totale mancanza di responsabilità dell’attuale proprietà sta determinando conseguenze inaccettabili. La Repubblica e i suoi lavoratori non possono essere trattati in questo modo. Per queste ragioni alla redazione va la nostra solidarietà come giornalisti, come lettori e come cittadini”.

Anche Articolo21 esprime ai colleghi di Repubblica tutta la solidarietà dell’associazione.

