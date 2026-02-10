Giornalismo sotto attacco in Italia

Massimo Villone: “Votare NO nel merito e per arginare una pericolosa deriva mondiale”

Articoli
Roberto Bertoni
0 0
Massimo Villone, costituzionalista di vaglia, militante storico della sinistra e parlamentare di lungo corso, parla con Articolo 21 della raccolta firme (per fortuna andata a buon fine) che ha promosso, insieme ad altri quattordici cittadini benemeriti, per arginare l’arroganza di un governo che al referendum costituzionale sulla giustizia mira al plebiscito. Come ha sottolineato la Corte di Cassazione nell’ordinanza dello scorso 6 febbraio, infatti, chiarire bene i sette articoli della Costituzione che verrebbero modificati in caso di vittoria del SÌ costituisce un atto di democrazia, da esplicitare sulla scheda elettorale affinché il voto popolare possa essere davvero libero e informato. Il mancato spostamento della consultazione, in spregio a ciò che prevede la legge relativa a questa materia, è dunque un altro elemento che indica da una parte il modo di intendere la politica e le istituzioni da parte di coloro che ci governano ma dall’altra anche la paura che cominciano ad avere, ora che il NO è in netta risalita, specie fra i giovani.
Quest’intervista, pertanto, si pone l’obiettivo di approfondire le singole questioni, di riflettere sulla deriva globale in corso nell’era del trumpismo arrembante e dell’attacco agli organi di garanzia, di difendere la Costituzione e, più che mai, di tutelare un patrimonio di valori che dovrebbero essere condivisi e ai quali, almeno noi, non intendiamo rinunciare.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Informiamo Porro che il bando vinto servirà per difendere la libertà d’informazione

Loris Mazzetti

Referendum: puntare sui SI per far vincere i NO

Renato Parascandolo

Insediato Comitato Scientifico del Comitato Società Civile per il No. Roberto Zaccaria eletto coordinatore

Redazione

Repubblica in sciopero. La solidarietà di Controcorrente Lazio e di Articolo21

Redazione

Tra l’esangue Mercosur e l’ectoplasmatica Ue comandano gli Usa

Livio Zanotti

Piero Gobetti, un antifascista geniale. Il libro di Davide Mattiello

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.