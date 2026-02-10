Insediato Comitato Scientifico del Comitato Società Civile per il No. Roberto Zaccaria eletto coordinatore

0 0

Il prof. Giovanni Bachelet, presidente del Comitato Società Civile per il No ha insediato ieri il Consiglio scientifico composto di 124 professori Ordinari di diritto costituzionale che rappresentano la maggior parte dei titolari di cattedra.

Il Consiglio ha eletto come coordinatore il prof. Roberto Zaccaria e ha deciso immediatamente di estendere l’invito alla partecipazione attiva alla campagna referendaria a tutti i titolari di insegnamento di materie giuspubblicistiche e non solo.

Gli attuali componenti e tutti coloro che aderiranno successivamente intendono manifestare pubblicamente la propria intenzione di voto e mettere a disposizione di quanti vorranno organizzare iniziative in tutto il Paese ed anche all’estero la loro competenza professionale.

Nel rispetto di ogni diversa opinione, tutti questi docenti ritengono che, di fronte ad una proposta di revisione costituzionale che pericolosamente stravolge il principio di indipendenza della Magistratura, uno dei pilastri del nostro assetto costituzionale, sia loro dovere esprimere un forte e motivato dissenso

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21