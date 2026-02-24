“Quarta Repubblica” di Nicola Porro, programma squilibrato sul referendum. I dati dell’Osservatorio

0 0

“La trasmissione Quarta Repubblica di Nicola Porro in onda ieri sera 23 febbraio sulla TV Rete 4 è stata squilibrata”. Lo rileva l’Osservatorio sulla par condicio del Comitato società civile per il No coordinato da Roberto Zaccaria e da Vincenzo Vita, in collaborazione con Articolo21, che svolge quotidianamente un’attività di segnalazione e di controllo sul rispetto della par condicio da parte di radio e televisioni. nell’ultimo mese di campagna referendaria.

“Squilibrio – si legge nella Nota – dovuto non solo alla non parità numerica tra ospiti, erano presenti Maddalena Oliva (il Fatto) per il NO e dall’altra parte Alessandro Sallusti e Nicolò Zanon (Presidente Comitato per il SI). “Ma è stato il contesto generale della trasmissione ad essere assolutamente improprio. Lo squilibrio è dipeso soprattutto dal contenuto degli inserti video. In particolare è da segnalare il video che ha spiegato il contenuto del Referendum in modo del tutto parziale”.

“È bene ricordare -conclude la Nota dell’Osservatorio sulla par condicio – che i dati di ieri dell’Osservatorio di Pavia hanno registrato uno squilibrio notevole sulla presenza del governo nell’informazione Rai. Nella settimana di indizione dei comizi elettorali il tempo complessivo della presenza del governo nell’informazione Rai va dal 35 al 50%. Così si lede il diritto costituzionale di cittadine e cittadini ad essere informati. Per questa ragione stiamo provvedendo a inviare un esposto alla AgCom”.

