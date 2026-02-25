Appello dei diplomatici per il No al Referendum Giustizia

0 0

Noi sottoscritti diplomatici non più in carriera riteniamo vitale per la democrazia italiana sostenere il Comitato della società civile per il NO nel prossimo referendum sulla riforma costituzionale Meloni-Nordio. La riforma emenderebbe ben 7 articoli del titolo IV della Costituzione, che garantisce autonomia e indipendenza alla magistratura; la sua definitiva adozione comprometterebbe tale autonomia e tale indipendenza senza apportare alcun contributo o soluzione ai problemi reali della giustizia, in primis la lentezza dei processi. Il Comitato per il NO è composto da associazioni e movimenti della società civile d’ogni colore politico ed è presieduto dal prof. Giovanni Bachelet, figlio dell’indimenticata vittima delle Brigate Rosse. Bachelet ha iniziato i suoi incontri indossando una felpa su cui è scritto: “Un sereno NO da chi ha fame e sete di giustizia”. La nostra storia professionale in diplomazia, intrisa di lealtà allo stato e alla costituzione, ci consente di aggiungere la nostra voce a sostegno del Comitato della società civile per il NO.

Giuseppe Cassini

Alberto Bradanini

Rocco Cangelosi

Maurizio Lo Re

Francesco Bascone

Enrico De Maio

Marco Baccin

Angelo Persiani

Giovanni Germano

Roberto Mazzotta

Roberto Di Leo

