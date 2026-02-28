Corteo a Roma contro il Ddl Bongiorno: “Senza consenso è sempre stupro”

0 0

Diecimila manifestanti in piazza a Roma oggi pomeriggio per il corteo nazionale organizzato dai centri antiviolenza contro il disegno di legge sulla modifica del reato di violenza sessuale. Presenti Associazione contro la violenza sulle donne, Be free, Casa Internazionale delle donne, Lucha y Siesta, Cgil e numerosissimi comitati. La protesta, nello specifico, riguarda una modifica apportata dalla senatrice della Lega Giulia Bongiorno che ha tolto il riferimento al “consenso libero e attuale” dal testo, sostituito con “volontà contraria”. Il corteo è partito da piazza della Repubblica con in testa lo striscione “Senza consenso è stupro”.

“Questa legge tutela gli stupratori”, hanno sottolineato le organizzatrici.

“È un corteo nazionale che arriva dopo una mobilitazione importante e non si fermerà oggi ma continuerà ad andare avanti. Questa manifestazione è importante perché vogliamo far vedere i nostri corpi per strada per dire no al ddl Bongiorno che è un arretramento”, sottolinea la presidente di Differenza Donna, Elisa Ercoli.

