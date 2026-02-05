Giornalismo sotto attacco in Italia

5 minuti di offese e livore contro Articolo21

Articoli
Vittorio Di Trapani
0 0
5 minuti di offese e livore. Che ben rappresentano l’insofferenza nei confronti di chi difende la Costituzione, le libertà, i diritti e il dissenso.
E sinceramente non basta la solidarietà ad Articolo Ventuno e a Beppe Giulietti: anche perché hanno forza e spalle larghe.
Piuttosto bisogna con atti e scelte schierarsi al loro fianco: ed è quello che ho fatto, e farò.
E, agli attacchi personali riservati a Giulietti, rispondo ricordando che Giulietti è stato prima di me Segretario Usigrai e Presidente Fnsi, e l’impronta che lui ha dato è stata di esempio per me nello svolgere quei servizi.
Ma il così vigoroso Nicola Porro, come tutti i bulli da tastiera, si ferma sull’uscio. Perché non va fino in fondo e ci dice quali sono le “marchette”, chi sono i giornalisti “falliti”?
E perché non esplicita il bollo di “mafia” a chi è rivolto?
Io mi auguro che il Centro Territoriale di disciplina dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia agisca d’ufficio nei confronti di questo iscritto.
A tutela di Articolo 21, dei giornalisti iscritti ad Articolo 21, del Coordinatore Beppe Giulietti, dei giornalisti definiti “falliti”, e di quelli definiti “mafia”.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Report di nuovo sotto attacco

Redazione

Caro Nicola Porro, sono uno “sfigato”!

Paolo Borrometi

Referendum: la Cassazione dà ragione alle 500mila firme

Redazione

Margherita Cassano: “Preferisco votare NO per scongiurare i rischi di una riforma inadeguata” 

Roberto Bertoni

Milano Cortina: Natale (Cda Rai), da Petrecca incontestabile inadeguatezza

Redazione

Prima iniziativa del Comitato orvietano per il No al referendum sulla (NON) riforma della giustizia

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.