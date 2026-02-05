5 minuti di offese e livore contro Articolo21

5 minuti di offese e livore. Che ben rappresentano l’insofferenza nei confronti di chi difende la Costituzione, le libertà, i diritti e il dissenso.

Articolo Ventuno Beppe Giulietti E sinceramente non basta la solidarietà ade a: anche perché hanno forza e spalle larghe.

Piuttosto bisogna con atti e scelte schierarsi al loro fianco: ed è quello che ho fatto, e farò.

E, agli attacchi personali riservati a Giulietti, rispondo ricordando che Giulietti è stato prima di me Segretario Usigrai e Presidente Fnsi, e l’impronta che lui ha dato è stata di esempio per me nello svolgere quei servizi.