Milano Cortina: Natale (Cda Rai), da Petrecca incontestabile inadeguatezza

“Nessuno provi a ‘buttarla in politica’. La valanga di critiche che da ieri sera si sta abbattendo sul direttore di Rai Sport non deriva dal fatto che abbia simpatie di destra, ma dall’incontestabile dimostrazione di inadeguatezza professionale offerta in quattro ore di

telecronaca: capace persino,  tra cento altri errori, di ignorare i campioni e le campionesse della pallavolo italiana e mondiale, tranne Paola Egonu. Eppure la redazione sportiva ha al suo interno competenze sperimentatissime, che avrebbe permesso alla Rai di superare brillantemente questa prova”. Così Roberto Natale, Consigliere di amministrazione Rai che sottolinea: “

Sono state ignorate, così come erano state ignorate in Consiglio di Amministrazione le motivazioni professionali per le quali avevo giudicato totalmente sbagliata, e non da solo, la scelta di Petrecca per la direzione di Rai Sport. Questo è l’esito al quale conduce una politica aziendale che premia l’appartenenza prima della competenza. È indispensabile cambiare subito rotta, altrimenti rischia di saltare quel che resta del patto fiduciario tra la Rai e il suo pubblico”.

