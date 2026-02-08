Giornalismo sotto attacco in Italia

Il procuratore Policastro attaccato da Nordio, cordone solidale della società civile

Articoli
Graziella Di Mambro
0 0
La società civile del distretto giudiziario di Napoli in queste ore sta scendendo in campo per manifestare solidarietà al Procuratore Aldo Policastro, duramente attaccato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio per la posizione assunta in favore del “no”.

Ecco cosa scrive il Comitato Don Peppe Diana: “Le parole del Ministro Nordio, oltre che inammissibili, allontanano inevitabilmente la moderazione ed il rispetto dei ruoli. Al Procuratore Aldo Policastro, non si può parlare con tale disprezzo e con quei toni ha offeso anche noi. Noi che ci riconosciamo nel senso di giustizia che il Procuratore ha sempre difeso e rappresentato. Dal Ministro ci saremmo attesi, come cittadini che lottano ogni giorno per la democrazia e per il riscatto, parole volte alla compostezza e decisamente lontane da scelte rissose. Il confronto può e deve essere sempre rispettoso e ancor di più se si coprono ruoli istituzionali fondamentali per una società che ha bisogno di crescere e non di regressione”. E poi ci sono le donne della cooperativa Eva che da anni accoglie, protegge, accompagna verso una vita diversa le donne vittime di maltrattamenti.  E su questa storia scrivono: “Noi stiamo con Aldo Policastro, Procuratore Generale della Repubblica di Napoli. La cooperativa sociale EVA esprime grande preoccupazione per il pesante attacco sferrato contro di lui dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio per aver espresso la propria opinione rispetto a una riforma della Giustizia che rischia di abbattere uno dei pilastri fondamentali su cui si regge la democrazia così come disegnata dalla nostra Costituzione, ovvero l’autonomia della magistratura. Aldo Policastro non resterà solo. Siamo con lui a difesa di tutto quello che rappresenta”.

Policastro aveva accostato le nuove norme al piano di Licio Gelli in un’intervista a Repubblica. Il ministro nelle ore successive aveva affermato: “Non gli stringerei la mano”.
(Nella foto le donne della cooperativa Eva con il procuratore Policastro – dal profilo social della coop)

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

In

Related Post

Informiamo Porro che il bando vinto servirà per difendere la libertà d’informazione

Loris Mazzetti

Referendum: puntare sui SI per far vincere i NO

Renato Parascandolo

Insediato Comitato Scientifico del Comitato Società Civile per il No. Roberto Zaccaria eletto coordinatore

Redazione

Massimo Villone: “Votare NO nel merito e per arginare una pericolosa deriva mondiale”

Roberto Bertoni

Repubblica in sciopero. La solidarietà di Controcorrente Lazio e di Articolo21

Redazione

Tra l’esangue Mercosur e l’ectoplasmatica Ue comandano gli Usa

Livio Zanotti
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.