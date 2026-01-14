Iran: 16 Gennaio a Roma presidio di solidarietà

0 0

Venerdì 16 Gennaio , a partire dalle ore 16:30, Amnesty International Italia e Women Life Freedom for Peace and Justice organizzano un importante momento di mobilitazione sulla scalinata del Campidoglio.

Un appuntamento fondamentale per esprimere tutta la solidarietà alla popolazione iraniana, che continua a manifestare con straordinario coraggio per reclamare diritti e giustizia, sfidando la repressione più brutale.

Dal 28 dicembre 2025, l’Iran è scosso da un’ondata di proteste senza precedenti. Centinaia di migliaia di persone stanno scendendo in piazza in tutto il paese per reclamare migliori condizioni di vita, diritti fondamentali, libertà e la fine della Repubblica islamica. Una rivolta popolare che sfida apertamente uno dei regimi più oppressivi al mondo, pagando un prezzo altissimo in termini di vite umane e libertà.

La risposta delle autorità iraniane è stata feroce e spietata. Il regime ha scatenato una repressione mortale, ricorrendo all’uso illegale della forza letale contro manifestanti in gran parte pacifici. Le forze di sicurezza, tra cui i temuti Guardiani della rivoluzione e le forze speciali di polizia, hanno trasformato le strade iraniane in campi di battaglia, utilizzando un arsenale impressionante di strumenti repressivi.

Fucili, pistole caricate con pallini di metallo e proiettili veri, cannoni ad acqua, gas lacrimogeni e pestaggi brutali: questi sono gli strumenti con cui il regime sta cercando di uccidere, disperdere, intimidire e punire chi osa chiedere dignità e giustizia. L’uso illegale delle armi da fuoco contro civili inermi costituisce una grave violazione del diritto internazionale e dei diritti umani più basilari.

In un totale blackout di internet imposto dalle autorità per impedire che le immagini della repressione raggiungano il mondo estero, il bilancio delle vittime continua a salire in modo drammatico. Gli obitori si riempiono di corpi, mentre il numero di feriti e arrestati aumenta ogni giorno. Gli arresti di massa proseguono senza sosta, e dalle prigioni iraniane arrivano voci sempre più preoccupanti su imminenti condanne a morte, l’ennesimo strumento di terrore utilizzato dal regime per spezzare lo spirito di resistenza del popolo.

Articolo 21 aderisce con forza a questa mobilitazione internazionale e si impegna a tenere i riflettori accesi sulla rivolta iraniana, schierandosi al fianco del popolo che lotta per la libertà. In un momento in cui il regime cerca di nascondere la verità dietro un muro di censura e silenzio, è fondamentale che la comunità internazionale continui a dare voce a chi voce non ha, a raccontare ciò che sta accadendo e a mantenere alta l’attenzione su questa drammatica situazione.

Il diritto all’informazione e la libertà di espressione sono pilastri irrinunciabili della democrazia, e oggi più che mai devono essere difesi e garantiti per il popolo iraniano.

Continueremo a documentare, a denunciare e a sostenere la lotta per i diritti e la dignità, perché il silenzio è complice dell’oppressione.

La presenza in piazza è un atto di testimonianza necessario, un modo concreto per dire al popolo iraniano che non è solo, che il mondo sta guardando e che la sua lotta per la libertà non verrà dimenticata. È anche un appello forte alle istituzioni italiane e internazionali affinché non restino inerti di fronte a questa tragedia umanitaria

