Giornalismo sotto attacco in Italia

“Tastiere in gabbia”: oggi a Roma Massimo Nava discute di libertà di informazione e democrazia

Il futuro della democrazia passa inevitabilmente per la salute dell’informazione. Se ne parlerà oggi, 14 gennaio, a Roma, in occasione della presentazione dell’ultimo libro di Massimo Nava, “Tastiere in gabbia”.

L’incontro, che si terrà presso la Libreria Feltrinelli di Largo di Torre Argentina alle ore 18:30, sarà l’occasione per un confronto profondo su uno dei temi più urgenti del nostro tempo: la libertà di stampa e i rischi che corre il diritto dei cittadini a essere informati in modo corretto e indipendente.

Insieme all’autore, interverranno per animare il dibattito due firme autorevoli del giornalismo e della televisione: Giovanna Pancheri e Andrea Vianello. Un appuntamento imperdibile per chi vuole approfondire le dinamiche di un sistema informativo sempre più sotto pressione e riflettere su come proteggere gli spazi di libertà nel mondo contemporaneo.

