Il libro di Jacopo Ottenga su Antonio Russo, storia di un inviato di guerra che non dobbiamo dimenticare

La storia di Antonio Russo, giornalista di guerra che lavorava per Radio Radicale è stata tante volte “accantonata”. ma adesso uno straordinario contributo arriva dal libro di Jacopo Ottenga Barattucci che si intitola appunto “Antonio Russo – Uno scrupoloso reporter di cuore”, presentato in anteprima a Francavilla al Mare.

«Antonio Russo è morto per esserci, Jacopo Ottenga Barattucci scrive per non lasciarlo morire due volte». È l’epilogo della prefazione di Barbara Schiavulli, direttrice di Radio Bullets e inviata di guerra di lungo corso.

Edito dalla Casa editrice Carabba all’interno della collana TransExPress diretta da Carlo Spera, il volume vuole essere un compendio esaustivo della vita e della morte dell’inviato di Radio Radicale, ucciso il 16 ottobre 2000 in Georgia mentre stava documentando il secondo conflitto ceceno. Docente e giornalista, Ottenga Barattucci ha scritto fra gli altri per Il Messaggero, Il Domani e TPI, e da anni tenta di far luce sull’oscuro assassinio di Antonio Russo. Nel 2021 ha riannodato i fili delle inchieste giudiziarie aperte sull’omicidio nel podcast d’inchiesta “La congiura del silenzio” realizzato per Rai Radio 1, per cui è risultato finalista alla decima edizione del Premio Roberto Morrione e ai Dig Awards 2022, nonché vincitore nello stesso anno del Premio Antonio Russo. Il libro amplia la narrazione del podcast ripercorrendo l’intera esistenza del giornalista abruzzese, integrandola di nuove testimonianze e piste investigative, con l’obiettivo di rinfocolarne la memoria a 25 anni dalla scomparsa e analizzare le ragioni, i fattori e le contingenze geopolitiche che hanno impedito l’accertamento di ogni verità sul suo omicidio.

“È un libro la cui copertina comunica già moltissimo: è densa di significato. Racconta la storia dell’omicidio di Antonio Russo, giornalista ucciso dai russi durante la guerra tra Russia e Cecenia, ma ripercorre anche l’intero arco della sua vita, sin dalla nascita. Ritengo che questo libro sia di fondamentale importanza per la collettività perché Antonio Russo è stato ucciso mentre cercava la verità, svolgendo il proprio lavoro con passione, rigore e determinazione. Tramandare soprattutto ai giovani il valore del giornalismo libero e indipendente significa educarli al senso critico, alla ricerca della verità e alla partecipazione consapevole alla vita democratica. Invito davvero tutti a leggerlo e ringrazio Jacopo Ottenga Barattucci per l’incredibile lavoro svolto”, ha commentato la Sindaca di Francavilla, Luisa Russo.

Grazie al contributo del Comune di Francavilla al Mare e della Fondazione Antonio Russo, lo scorso dicembre cinquanta copie del libro sono state consegnate in anteprima agli studenti delle classi 2^A e 3^A del liceo scientifico A. Volta, coinvolte nel progetto interdisciplinare “Pace e Cooperazione” che culminerà nella realizzazione di un podcast, e agli studenti delle classi quarte e quinte che compongono la redazione del giornalino scolastico “Voci dal Volta”. Martedì 20 gennaio i ragazzi avranno modo di incontrare l’autore, che sarà ospite presso l’Aula Magna dell’istituto per raccogliere le impressioni suscitate dalla lettura del testo.

“Antonio Russo è stato un giornalista libero e coraggioso, che ha pagato con la vita la scelta di raccontare la verità dai luoghi di guerra. La sua figura rappresenta ancora oggi un esempio altissimo di giornalismo inteso come servizio pubblico. È nostro dovere trasmettere questi valori alle nuove generazioni ed è per questo che, ogni anno, coinvolgiamo attivamente gli studenti del nostro liceo. L’incontro con l’autore sarà un’importante occasione di confronto e riflessione, affinché il valore del giornalismo e della ricerca della verità continui a vivere attraverso la consapevolezza e l’impegno dei più giovani”, ha commentato l’Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione Cristina Rapino.

(Nelle foto la copertina del libro, l’autore e un’immagine di Antonio Russo gentilmente concessa dall’editore)

