Giornalismo e impegno, Premio Comunicare 2026 a Giuseppe Giulietti

“Giornalismo, impegno, memoria. Un viaggio tra storie coraggiose, voci libere e memorie che continuano a parlare al presente” è il titolo della cerimonia del Premio Comunicare 2026 che si tiene oggi pomeriggio nel salone delle Adunanze del Comune di Cava de’ Tirreni. Il Premio va a Lucia Goracci, inviata di Rainews24, Beppe Giulietti, coordinatore nazionale di Articolo 21 e a Paolo Siani della Fondazione Giancarlo Siani. Per le eccellenze del territorio: Monsignor Orazio Soricelli, arcivescovo della Diocesi di Amalfi-Cava; Salvatore Amato, direttore dell’Archivio di Stato di Salerno, Gerardo Ardito, direttore di “Editoriale Cava Notizie”, Renata Fusco, cantante e attrice, Roberta Rianna, direttrice responsabile dell’Agenzia di viaggi Magazine, Nunzio Siani, giornalista e conduttore. La cerimonia si aprirà con i saluti di Vincenzo Servalli, sindaco di Cava de’ Tirreni, di Padre Enzo Fortunato, direttore editoriale della rivista “Piazza San Pietro”, Francesco Romanelli, presidente dell’Associazione Giornalisti Cava-Costa d’Amalfi “Lucio Barone”. Modera i lavori Francesca Faratro.

“Dedichiamo questo premio alla famiglia di Mario Paciolla, morto in circostanze che ancora non ci viene consentito di chiarire ma sulle quali esistono prove evidenti di un omicidio. Siamo accanto ai genitori che si battono per avere verità e giustizia per Mario e noi con loro. Continueremo come Articolo 21 a illuminare questa storia e occasioni come questa sono un supporto importante per proseguire nella ricerca e nel racconto”, ha detto Giulietti a poche ore dall’inizio della cerimonia.

