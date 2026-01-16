Giornalismo sotto attacco in Italia

Giornalismo e impegno, Premio Comunicare 2026 a Giuseppe Giulietti

Articoli
Redazione
0 0

“Giornalismo, impegno, memoria. Un viaggio tra storie coraggiose, voci libere e memorie che continuano a parlare al presente” è il titolo della cerimonia del Premio Comunicare 2026 che si tiene oggi pomeriggio nel salone delle Adunanze del Comune di Cava de’ Tirreni. Il Premio va a Lucia Goracci, inviata di Rainews24, Beppe Giulietti, coordinatore nazionale di Articolo 21 e a Paolo Siani della Fondazione Giancarlo Siani. Per le eccellenze del territorio: Monsignor Orazio Soricelli, arcivescovo della Diocesi di Amalfi-Cava; Salvatore Amato, direttore dell’Archivio di Stato di Salerno, Gerardo Ardito, direttore di “Editoriale Cava Notizie”, Renata Fusco, cantante e attrice, Roberta Rianna, direttrice responsabile dell’Agenzia di viaggi Magazine, Nunzio Siani, giornalista e conduttore. La cerimonia si aprirà con i saluti di Vincenzo Servalli, sindaco di Cava de’ Tirreni, di Padre Enzo Fortunato, direttore editoriale della rivista “Piazza San Pietro”, Francesco Romanelli, presidente dell’Associazione Giornalisti Cava-Costa d’Amalfi “Lucio Barone”. Modera i lavori Francesca Faratro.

“Dedichiamo questo premio alla famiglia di Mario Paciolla, morto in circostanze che ancora non ci viene consentito di chiarire ma sulle quali esistono prove evidenti di un omicidio. Siamo accanto ai genitori che si battono per avere verità e giustizia per Mario e noi con loro. Continueremo come Articolo 21 a illuminare questa storia e occasioni come questa sono un supporto importante per proseguire nella ricerca e nel racconto”, ha detto Giulietti a poche ore dall’inizio della cerimonia.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Referendum, il NO ha raggiunto le 500mila firme!

Giuseppe Giulietti

“Liberi di pensare”. Il 16 gennaio a Gubbio incontro sull’articolo21 della Costituzione

Redazione

La CEDU condanna l’Italia per la morte di Riccardo Magherini

Redazione

Garante della Privacy: indagato il presidente Stanzione, perquisizioni in corso

Redazione

Meloni, Salvini, Milei e Netanyahu insieme in un video a sostegno di Orbán

Angela Iantosca

Roberta Calvano: “Questa riforma mina l’indipendenza della magistratura”

Roberto Bertoni
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.