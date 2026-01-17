Attacco della Commissione Antimafia al Domani. Fittipaldi: “Bozza Colosimo pericolosa”

0 0

Nella relazione sul caso Striano- Il Domani la Commissione parlamentare antimafia presieduta da Chiara Colosimo scrive, di fatto, che le inchieste giornalistiche non si possono fare. Tra i passaggi della relazione c’è una frase particolarmente grave riportata nell’editoriale del direttore Emiliano Fittipaldi e sostiene che vi sia stata la pubblicazione di “notizie riservate per influenzare il corso della storia».

Per il direttore del Domani è ” delirio pericoloso”. La relazione per certi versi supera il confine della censura e del bavaglio, quando dice che il Domani è “la manifestazione di un giornalismo che ha scelto consapevolmente di non limitarsi a raccontare la politica, ma di farla, di influenzarla, di orientarla attraverso la manipolazione di informazioni illecitamente acquisite”. E, a proposito, dell0attività di ricerca di riscontri alle notizie, primo dovere di ogni giornalista, si legge che chi lo fa non è “un cane da guardia della democrazia, ma un predatore che si serve di chiunque pur di avere carne”.

Molto dura ma anche tanto amara la riflessione di Fittipaldi: “La bozza di Colosimo – oltre a errori marchiani, omissioni e inaudite strumentalizzazioni – è politicamente pericolosa. Soprattutto, è un monito ai quei pochi media indipendenti rimasti che, anche se pubblicano notizie vere e di interesse pubblico, mai smentite né confutate, si permettono di disturbare il manovratore. Minacciati da lustri con querele e risarcimenti abnormi, ora il potere usa nuovi strumenti di coercizione, come la caccia alle fonti (vietata da Media Freedom Act dell’Ue) o esposti al Garante della privacy, fino alle relazioni dell’Antimafia. Che invece di occuparsi di Cosa Nostra, spende tempo e denaro per mettere in croce cronisti per anni sotto scorta proprio perché minacciati dalla criminalità organizzata. Come Giovanni Tizian, il cui padre fu ucciso dalla ‘ndrangheta: siamo davanti a un corto circuito nauseante che mortifica l’istituzione, di cui Colosimo è oggi indegna presidente”.

(Nella foto Emiliano Fittipaldi, direttore de Il Domani)

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21