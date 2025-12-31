Giornalismo sotto attacco in Italia

Solidarietà, un pubblico ‘’dovere inderogabile’’

Articoli
Massimo Marnetto
0 0

Con lo Stato laico, la solidarietà è diventata – da moto d’animo privato – un pubblico ‘’dovere inderogabile’’, come lo definisce la Costituzione (art. 2). E invece, questa responsabilità collettiva si sta indebolendo, a causa di fondi pubblici sempre più esigui e un ricorso sempre più intensivo a raccolte private. Siamo tartassati da immagini di bambini denutriti, che solo tu puoi salvare donando ora; poi arrivano i piccoli con malattie agli occhi, che solo tu puoi guarire donando ora; e via andando con un pasto caldo ed altro.

Tutto lecito, ma c’è il rischio che forzare la privatizzazione della solidarietà sia funzionale al progressivo disimpegno del suo finanziamento pubblico. E infatti il tutto assume sempre più la pervasività del business. Non a caso, le campagne più sofisticate puntano all’eredità dei donatori, con intonazioni emotive della comunicazione e accurate informazioni sui lasciti testamentari. Non voglio denigrare la beneficenza privata, ma segnalare il rischio che la sua ipertrofia riduca la solidarietà ”inderogabile” pubblica. L’unica modalità che tiene insieme bisogni e diritti di una collettività.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Il 1° gennaio ad Assisi per Alberto Trentini. Da oltre 400 giorni in carcere in Venezuela

Giuseppe Giulietti

“Stop al genocidio a Gaza”. Il 2 gennaio a Orvieto

Redazione

2025. Il governo smantella la Costituzione nel silenzio dei sedicenti opinionisti di sinistra

Barbara Scaramucci

2026. A che punto è la notte della Repubblica?

Daniele Biacchessi

2026, l’anno del Referendum sulla Costituzione

Roberto Reale

Gaza: è accanimento contro un popolo

Riccardo Cucchi
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.