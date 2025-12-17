Giornalismo sotto attacco in Italia

Oggi l’udienza del processo a Saviano su querela di Salvini. Atteso l’esame di Piantedosi

E’ previsto l’esame testimoniale del ministro dell’interno Matteo Piantedosi  nell’udienza fissata per oggi (17 dicembre) a carico dello scrittore Roberto Saviano nel processo scaturito da una querela presentata dal Ministro Matteo Salvini. Tutto è iniziato nel 2018: Matteo Salvini ha querelato Roberto Saviano su carta intestata del Viminale «in quanto ministro dell’Interno». Allora era ministro dell’Interno, oggi è ancora ministro ma delle Infrastrutture. Un atto duro, compiuto nella veste formale di capo del Viminale e non in quella di leader politico. Che mette il giudice nella scomoda situazione di dover dare torto o ragione non a Salvini ma al ministro dell’Interno (che peraltro Salvini non è più).

Nella querela per diffamazione a mezzo stampa sono elencate diverse affermazioni dello scrittore che, secondo Salvini, vanno oltre il diritto di critica e la fisiologica polemica politica. Su tutte, a scatenare l’ira di Salvini, è stata l’espressione “ministro della mala vita”, citazione di Gaetano Salvemini con cui Saviano lo aveva definito, replicando alla minaccia del ministro dell’Interno di togliergli la scorta.

Consiglio d’Europa, allerta per il ritiro della scorta a Roberto Saviano

 

