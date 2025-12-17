Giornalismo sotto attacco in Italia

“Analizziamo un’Italia che non sta affatto bene”. Intervista a Massimiliano Valerii, direttore generale Censis

Roberto Bertoni
Massimiliano Valerii, direttore generale del CENSIS, riflette con noi sul Rapporto 2025 di un’organizzazione che da sei decenni funziona da termometro dello stato di salute del Paese. E l’Italia di oggi non sta affatto bene, al netto della propaganda governativa, del tentativo di alcuni di nascondere le notizie, dell’indifferenza e del pressapochismo di troppi opinionisti e commentatori e delle verità ufficiali che la ritraggono sempre come una nazione in fermento, nella quale cresce l’occupazione e si vive in una sorta di Regno del Bengodi. Non è così. L’Italia sta male, profondamente male, con una propensione al non voto che non può non allarmarci, una passione dilagante per l’autoritarismo, una sfiducia, anch’essa crescente, nei confronti della democrazia e una sensazione diffusa, specie fra i più giovani, che il futuro sarà assai peggiore del presente, per non parlare del confronto impietoso con il contesto nel quale sono vissuti genitori e nonni. Era un’Italia magari più povera di quella attuale, d’accordo, ma c’era la speranza di cambiare, di migliorare, di diventare grandi insieme. Ormai tutto questo non esiste più, i salari degli under 50 sono miseri e insufficienti per metter su famiglia e vivere dignitosamente, l’unico welfare che ancora funziona è quello familiare e la fuga dei cervelli sta diventando un dato strutturale.

Non è nostra intenzione trascinare il cortese dottor Valerii in qualsivoglia disputa politica, non è questo lo scopo del CENSIS; ci siamo avvalsi, tuttavia, della sua competenza e della sua gentilezza per restituire alle nostre lettrici e ai nostri lettori un quadro di realtà.

